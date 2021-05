Wanderungen in der Rheinebene - ein Buch mit Touren

Dass das Wandern in und um Hockenheim herum Spaß macht und viel Abwechslung bringt, das wussten die Mitglieder des Odenwaldklubs Hockenheim (OWK) schon seit Langem. Dank des neuen Wanderführers „Wandern im Rhein-Neckar-Kreis“ können nun aber noch mehr Wanderfreudige diese Erfahrung machen: Denn eine von den insgesamt 25 Touren im Buch führt auf Anregung des OWK durch Hockenheim und seine Umgebung.

„Wanderwart Richard Sauter hat uns im Vorfeld zur Entstehung des Wanderführers wunderbar unterstützt, indem er verschiedene ausgearbeitete Touren als Anregung zur Verfügung stellte. Und tatsächlich hat sich Buchautor und Wanderexperte Dieter Buck davon inspirieren lassen und auf Grundlage der Vorschläge für Hockenheim eine eigene Tour durch die Rheinebene beschrieben. Wir danken dem OWK und Richard Sauter dafür herzlich“, sagt Oberbürgermeister Marcus Zeitler.

Für Ambitionierte und Spazierer

Nicht nur die Hockenheimer Tour, auch die anderen Routen im Wanderführer, den die Wirtschaftsförderung des Rhein-Neckar-Kreises mit der Tourismusbeauftragten Beate Otto in Zusammenarbeit mit dem Verlag Regionalkultur aufgelegt hat, zeigen die Schönheit der Region. „Wandern im Rhein-Neckar-Kreis – Die 25 schönsten Touren“ zeigt ambitionierten Wandervögeln ebenso wie gemütlichen Spaziergängern, was die Region zu bieten hat: Auwälder und Altrheinarme in der Rheinebene, die Weinberge an der Bergstraße, die dichten Wälder des Odenwalds, romantische Landschaften am Neckar entlang und die sanften fruchtbaren Hügel des Kraichgaus.

Der erfahrene Wanderbuchautor Dieter Buck ist jede der Touren persönlich gewandert und hat diese beschrieben und fotografiert. GPS-Tracks zum Download und detaillierte Karten zu jeder Tour sowie ein Übersichtsplan ermöglichen eine perfekte Vorbereitung. Zudem machen zahlreiche Tipps rund um An- und Abreise, Verpflegung und Einkehrmöglichkeiten sowie Wissenswertes zu Sehenswürdigkeiten am Wegesrand das Buch zum hilfreichen Ideengeber und Wegbegleiter.

Das Werk ist auch in der Hockenheimer Buchhandlung Gansler erhältlich. Und nicht nur dieses Buch –auch weitere Publikationen rund um das Thema Wandern und Radfahren hier in der Region sind in der Buchhandlung an einem speziell gestalteten Thementisch zu finden – alles für eine kleine Auszeit direkt vor der Haustür. zg