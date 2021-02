Hockenheim. Rund 60 Beschäftigte - also fast die gesamte Frühschicht - der Firma Sonoco, ehemals Weidenhammer, beteiligte sich am ersten Warnstreik in der Firmengeschichte. Die Produktion steht still. Das Gleiche findet zeitgleich im Lübecker Werk statt. Mehr Informationen folgen.

AdUnit urban-intext1