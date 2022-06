Warum Selbstfürsorge nicht egoistisch ist

Hockenheim. „Denk nicht nur an dich“, „Kümmere dich um die anderen“ oder auch „Der Esel nennt sich selbst zuerst“. Diese Sprüche sind bekannt und werden bereits Kindern mit auf den Lebensweg gegeben: zuerst die anderen, dann man selbst. Diesen Sprüchen stellten sich die Horan-Landfrauen vor Kurzem während des Vortrages des Kreislandfrauenverbands Mannheim entschlossen entgegen: Bildungsreferentin Aylin Bergemann vom Landfrauenverband Württemberg-Baden führte durch den Abend zum Thema „Selbstfürsorge – ist das nicht egoistisch?”.

Dabei stellte Bergemann klar: Das Denken an sich selbst und die Sorge für und um andere Menschen müsse eine Balance finden: Zwar mache es nachgewiesenermaßen glücklich, sich um andere zu kümmern, wer sich dabei jedoch selbst vernachlässigt, erleide nicht selten seelische und körperliche Probleme. Daher sei es auch gar nicht egoistisch, Selbstfürsorge zu betreiben, „denn nur wenn wir unsere eigene Waagschale befüllen, haben wir genug Kraft für andere etwas leisten zu können“, so die Referentin.

Doch was bedeutet „Selbstfürsorge“ genau und wie können Wege gefunden werden, diese Hürden, die den Menschen bisher davon abhielten, überwunden werden? Selbstfürsorge, so Bergemann, habe verschiedene Ebenen: „Wenn wir uns mit Genuss ernähren und uns Zeit nehmen, uns ausgiebig in der Natur zu bewegen, betreiben wir körperliche Fürsorge. Die emotionale Ebene wird gestärkt, indem wir zum Beispiel Lachen üben, auch wenn uns mal wieder vor Stress gar nicht danach zumute ist.“ Auf der kognitiven Ebene bedeute Selbstfürsorge, den besten Zeitpunkt für das Gedankenkarussell, das alle Menschen begleitet, zu finden. Das bedeute auch, wenn keine Zeit dafür ist, es bewusst zu stoppen.

Zur sozialen Ebene erklärte Aylin Bergemann: „Umgeben Sie sich mit Menschen, die Ihnen guttun!“ Außerdem dürfe man nicht die spirituelle Ebene des Seins vergessen. Dies müsse nicht zwingend mit Religion zu tun haben, meinte Bergemann weiter. Es reiche, für die eigenen Werte einzustehen und Dankbarkeit für die kleinen Glücksmomente des Lebens zu empfinden. „Ziemlich einleuchtend, oder?“ Dennoch finde der Mensch selten Zeit für sich selbst, wisse nicht, was ihm guttue oder stempele Selbstfürsorge im Alltag als egoistisch ab. „Wie können wir Selbstfürsorge üben“, so die Frage der Referentin. Wie so häufig seien es die kleinen Schritte, die zum Erfolg führten: Möglichkeiten anzufangen, gäbe es viele. Etwa indem man in sich hineinfühle und bewusst die eigenen Bedürfnisse wahrnehme. Das Führen eines Positiv-Tagebuchs, die bewusste Übung von Körperhaltungen und ein fester Alleintag seien ebenfalls Schritte hin zur Selbstfürsorge.

Hilfreiche Hausaufgabe

Zum Abschluss der Veranstaltung erhielt jede Teilnehmerin einen Handlungsauftrag, um die Inhalte möglichst bald in die Tat umzusetzen, und stellte dazu die Frage, worauf die Landfrauen ihr Augenmerk in nächster Zeit legen würden. Die Horan-Frauen hatten einige Ideen parat: „Ich nehme mir vor, gute Musik aufmerksam zu hören, das mache ich sonst nur nebenbei“ oder „Ich suche mir eine Verbündete, um den Sport durchzuziehen“ oder „Ein gutes Buch lesen, das habe ich vor”, stellten einige Teilnehmerinnen ihre Gedanken vor.

„Wir wissen jetzt: Selbstfürsorge mach stressresistenter und widerstandsfähiger und stellt die Voraussetzung dafür, um den Belastungen und Anforderungen des Alltags standhalten zu können“, schreiben die Landfrauen abschließend.

Mehr Selbstfürsorge üben können die Landfrauen bei der nächsten Veranstaltung: Am Dienstag, 5. Juli, fahren sie zum LandFrauen-Tag nach Fulda. Eine Anmeldung ist bei Anette Renkert per E-Mail an die Adresse info@landfrauen-mannheim.de oder bei den Ortsvereinen möglich. zg/cg