Warum soll ich zur Wahl gehen?

Die Volkshochschule Hockenheim veranstaltet Mittwoch, 22. September, von 19 bis 21 Uhr, einen Online-Vortrag zum Thema „Die Wahl in Baden-Württemberg – Infos und Hintergründe zur Bundestagswahl“. Geleitet wird die Veranstaltung von einem Referenten-Team der Landeszentrale für politische Bildung.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Am 26. September 2021 wird ein neuer Bundestag gewählt. Welche Aufgaben hat dieser eigentlich und welche Möglichkeiten habe ich, meine Stimme abzugeben? Um welche Themen wird in diesem Wahlkampf unter Corona-Bedingungen gestritten und wer sind die Spitzenkandidaten, die sich um die Nachfolge von Angela Merkel bewerben? Warum sollte ich überhaupt zur Wahl gehen und wo kann ich mich weitergehend informieren? Der Vortrag stellt die wichtigsten Informationen dar und fokussiert sich dabei auf die Verbindungen der Bundespolitik nach Baden-Württemberg.

Diskussion im Anschluss

Er richtet sich an alle, die sich zur Bundestagswahl grundlegend und überparteilich informieren möchten. Im Anschluss an den Vortrag besteht die Möglichkeit, Fragen und Diskussionsbeiträge einzubringen. Die Veranstaltung findet über die Plattform Zoom statt. Den Link mit den Zugangsdaten erhalten Teilnehmer per E-Mail, die sich spätestens bis Dienstag, 21. September, um 10 Uhr anmelden müssen. Die Teilnahme ist kostenlos. vhs