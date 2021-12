Was sagen die Menschen aus der Region Hockenheim zu einer möglichen Impfpflicht?

Hockenheim/Altlußheim/Neulußheim/Reilingen. Hohe Infektionszahlen, belegte Intensivbetten – das Thema allgemeine Impfpflicht im Zuge der Corona-Pandemie rückt immer stärker in den Fokus. Die neue Regierung diskutierte bereits über eine zunächst berufsbezogene Impfpflicht. Bundeskanzler Olaf Scholz hat sich für eine allgemeine Impflicht ausgesprochen. Diese könnte bereits im Frühjahr 2022 kommen. Aber was sagen Menschen aus der Region zu einer möglichen Verpflichtung?

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Impfpflicht: Ein Blick in die Vergangenheit Eine Impfpflicht gegen das Coronavirus wäre in Deutschland nicht die Erste. Es wurde auch in der Vergangenheit bereits als Instrument genutzt um vor schwerwiegenden Infektionskrankheiten zu schützen und diese bestenfalls sogar auszurotten.

wäre in Deutschland nicht die Erste. Es wurde auch in der Vergangenheit bereits als Instrument genutzt um vor schwerwiegenden Infektionskrankheiten zu schützen und diese bestenfalls sogar auszurotten. Pocken: Das Königreich Bayern führte 1807 als weltweit erster Staat eine Impfpflicht ein. 1874 wurden alle Deutschen durch das Reichsimpfgesetz verpflichtet, dass ihre Kinder im Alter von einem und zwölf Jahren (Wiederholungsimpfung) gegen Pocken geimpft werden. Bei Verstoß wurde eine Geld- oder Haftstrafe fällig. Während des Zweiten Weltkriegs wurde die Impfung ausgesetzt, zuvor wurde bereits in der Zeit der Weimarer Republik der Impfzwang vorsichtig gelockert. 1983 wurde die Pockenimpfpflicht aufgehoben (DDR 1982). Bereits 1980 hat die WHO die Pocken als erste Krankheit überhaupt für weltweit ausgerottet erklärt.

Das Königreich Bayern führte 1807 als weltweit erster Staat eine Impfpflicht ein. 1874 wurden alle Deutschen durch das Reichsimpfgesetz verpflichtet, dass ihre Kinder im Alter von einem und zwölf Jahren (Wiederholungsimpfung) gegen Pocken geimpft werden. Bei Verstoß wurde eine Geld- oder Haftstrafe fällig. Während des Zweiten Weltkriegs wurde die Impfung ausgesetzt, zuvor wurde bereits in der Zeit der Weimarer Republik der Impfzwang vorsichtig gelockert. 1983 wurde die Pockenimpfpflicht aufgehoben (DDR 1982). Bereits 1980 hat die WHO die Pocken als erste Krankheit überhaupt für weltweit ausgerottet erklärt. Diphtherie: In der Bundesrepublik bestand bis 1954 eine Impfpflicht. Seit 1974 besteht eine allgemeine Empfehlung. In der DDR wurde die Impfpflicht 1961 eingeführt.

In der Bundesrepublik bestand bis 1954 eine Impfpflicht. Seit 1974 besteht eine allgemeine Empfehlung. In der DDR wurde die Impfpflicht 1961 eingeführt. Masern: Für bestimmte Gruppen gilt diese seit 1. März 2020. Eltern müssen bei Neueintritt in Kita oder Schule nachweisen, dass das Kind geimpft oder immun ist. Ungeimpfte Kinder dürfen in Kitas nicht aufgenommen werden. Eltern droht ein Bußgeld von bis zu 2500 Euro, wenn die Kinder nicht geimpft sind. Die Masern-Impfpflicht gilt auch für Erzieherinnen, Lehrer und Tagesmütter, die nach 1970 geboren wurden. Beim Bundesverfassungsgericht liegen mehrere Klagen, 2020 wurden zwei Eilanträge abgelehnt.

Daniel Born, SPD-Landtagsabgeordneter Hockenheim: Es gibt eine moralische Impflicht und ich bin dafür, dass wir diese auch gesetzlich hinterlegen.

Michael Dahlinger, Pfarrer der evangelischen Kirche Hockenheim: Ja, ich bin für eine allgemeine Impfpflicht. Sie ist für mich eine erfolgversprechende medizinische Lösung. Ein kleiner Piks für mich mit vertretbarem Risiko, ein großer Schritt, um miteinander aus der Pandemie herauszufinden. Natürlich wäre es mir lieber gewesen, dass Nächstenliebe, wissenschaftliche Argumente und politische Überzeugungskraft diesen Schritt unnötig gemacht hätten. Ich wünsche mir daher, dass die allgemeine Impfpflicht jetzt nicht zu einem politischen Druckmittel gegen die eingesetzt wird, die sich nicht mehr an unsere demokratischen Spielregeln halten.

Dr. Michael Eckstein, Arzt Reilingen und Vorsitzender des Ärztenetzes Hockenheim: Seit nahezu einem Jahr wurde in zahllosen Informationen und Aufrufen die Bevölkerung motiviert, sich gegen Covid-19 impfen zu lassen. Diese Aufrufe kamen vonseiten der Politik, der Ärzteverbände, der Kassenärztlichen Vereinigungen, der Ärztekammern und der Arztpraxen. Parallel wurde in allen Medien über die Impfstoffe, über die Sicherheit, über die geringen Nebenwirkungen und über die Gefahr des Nicht-Impfens informiert. Parallel berichteten die Intensivmediziner darüber, dass auf den Intensivstationen 80 bis 90 Prozent der Covid-Patienten Ungeimpfte sind und dass dadurch Kliniken und Intensivstationen am Limit sind. Die Versorgung gerade von ungeimpften Patienten auf den Intensivstationen erhöht beim Personal ganz erheblich die psychische Belastung. Und dies bei einer Berufsgruppe, die die Grenzen der Belastbarkeit schon lange erreicht hat. Da aber alle diese Bemühungen nicht dazu führten, dass die zur Herdenimmunität notwendige Impfquote von 90 Prozent erreicht wird, kann meines Erachtens durch eine Impfpflicht diese Quote doch noch weiter erhöht wird. Bereits die Maßnahmen 3G beziehungsweise 2G haben in den Praxen zu einer Steigerung der Erstimpfungen geführt. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass durch die Erhöhung des Impfdrucks durch eine Impfpflicht viele Zögernde motiviert werden, sich jetzt impfen zu lassen. Die unverbesserlichen Querdenker, Verschwörungstheoretiker und Fake-News-Anhänger wird man wohl auch durch eine Impfpflicht nicht erreichen. Hier nimmt dann wohl die Natur ihren Lauf. Es ist ja im Gespräch, dass eventuell eine selektive Impfpflicht für bestimmte Berufsgruppen eingeführt werden soll: Schwestern/Pfleger, Ärztinnen/Ärzte, MFA, Altenpflege. Sicherlich haben besonders diese Berufsgruppen mit Patienten zu tun, die sehr geschützt werden müssen. Aber dadurch lässt sich die derzeitige Welle nicht brechen. Es ist für die Herdenimmunität erforderlich, dass 90 Prozent der Bevölkerung geimpft werden und dies geht nur mit einer generellen Impfpflicht. Darüber hinaus ist es schlicht nicht zumutbar, dass wir in den Praxen und die Kollegen und Kolleginnen in den Kliniken einer Impfpflicht unterliegen und es für die Patienten, die die Praxen oder Intensivstationen betreuen müssen, beliebig ist, sich impfen zu lassen. Darüber hinaus ist die Impfquote in den Praxen und Kliniken bereits sehr hoch. Es gibt nur eine Lösung: Alle müssen geimpft sein!“

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Markus Fuchs, Fraktionsvorsitzender CDU Hockenheim: Bis vor wenigen Wochen hätte ich mir über diese Frage keine Gedanken gemacht. Warum sollte ich mich nicht impfen lassen, wenn die Impfung – nachgewiesenermaßen – einen signifikant höheren Schutz vor einer Erkrankung bietet? Ich hätte es nie für möglich gehalten, dass wir erneut über Kontaktbeschränkungen bis hin zu einem Lockdown diskutieren. Wir müssten auch über eine Impfung für Kinder und die aus meiner Sicht schwierigen Zustände in der Schule – alle 20 Minuten sitzen die Kinder im Durchzug bei diesem nasskalten Wetter, weil die Klassenräume gelüftet werden müssen – nicht diskutieren, wenn wir Erwachsenen unserer gesellschaftlichen Verantwortung nach einer Impfung nachgekommen wären. Ob eine Impfpflicht wirklich hilft, die Impfskeptiker zu überzeugen, ist eine Sache. Aber ich hielte es für fatal, wenn der Staat hier keine klare Kante zeigt. Von daher bin ich inzwischen für eine Impfpflicht.

Uwe Grempels, Bürgermeister Altlußheim: Die Frage nach der allgemeinen Impfpflicht ist in der aktuellen Lage beziehungsweise Krise berechtigt. Bevor man sie beantwortet, muss man einen Blick auf das komplexe Thema Corona-Pandemie und vor allem auf den bisherigen Verlauf, den aktuellen Stand und die Perspektiven werfen. Welche Belastungen und Einschränkungen haben die Bürgerinnen und Bürger, Institutionen, Betriebe, Krankenhäuser sowie Pflegeeinrichtungen bereits ertragen und in Kauf nehmen müssen? Ich werde nicht auf die Folgen im Einzelnen eingehen, diese sind allseits bekannt. Fasst man die Erfahrungen allerdings zusammen, kommt man unweigerlich zu dem Ergebnis, dass die gesundheitlichen, sozialen und wirtschaftlichen Folgen dieser Pandemie dem Einzelnen und letztendlich unserer Gesellschaft in ihrer Gesamtheit auf Dauer nicht mehr zumutbar sind. An dieser Stelle gibt es meiner Meinung nach einen breiten Konsens. Ob geimpft oder ungeimpft, bei allen steht der Wunsch nach Normalität ganz weit oben auf der Prioritätenliste. Lediglich in der Zielerreichung gehen die Meinungen auseinander. Für den Staat ergibt sich allerdings die Verpflichtung, alles zu tun, um die Pandemie zu bekämpfen und zu beenden. Mit den bisherigen Möglichkeiten und Schritten ist das leider nicht gelungen. Die allgemeine Impfpflicht ist eine weitere, verschärfte Maßnahme zur Pandemiebewältigung. Aus der Verantwortung die der Staat innehat, ist es legitim, diese Option in Erwägung zu ziehen und umzusetzen. Dieses Vorgehen befürworte ich, denn eine fünfte, sechste oder auch weitere Welle in der bisherigen Dimension ist kaum noch (er-)tragbar. Allerdings ist die Entscheidung und der Abwägungsprozess zwischen den zu erwartenden Konsequenzen und Verwerfungen transparent und nachvollziehbar zu kommunizieren. Unabhängig von der Einführung einer allgemeinen Impfpflicht dürfen wir den gesamtgesellschaftliche Zusammenhalt zu keinem Zeitpunkt aus dem Blick verlieren. Mit Fortschreiten der Krise werden die Verantwortung und die Herausforderungen auch vor Ort immer größer. Die Offenheit für eine ehrliche, sachliche und respektvolle Auseinandersetzung muss daher jederzeit weiter gegeben sein, denn wir können diese Krise nur gemeinsam bewältigen.

Thorsten Gut, Gemeindereferent Seelsorgeeinheit Hockenheim: Für mich persönlich war es keine Frage, mich impfen und jetzt auch boostern zu lassen. Zum einen gibt es mir das Gefühl, sicher und verantwortungsvoll meinen Alltag zu gestalten. Zum anderen komme ich mit vielen Menschen in Kontakt: in Gottesdiensten, Familienaktionen, Trauergesprächen und in der Seelsorge. Ich begegne dort den Allerkleinsten, die noch keine Chance haben, sich selbst zu schützen, bis hin zu Risikogruppen und den alten Menschen. Hier möchte ich mich ganz nach meinem kirchlichen Auftrag solidarisch zeigen und all das, was in meinen Händen liegt, tun, um andere und mich zu schützen. Der Blick auf Für und Wider einer Impfpflicht ist für mich sehr verhängnisvoll: Menschen, die sich bisher freundschaftlich und sozial begegnet sind, brechen Beziehungen ab und können sich nicht mehr auf Augenhöhe begegnen. Hierbei beherrschen Wut, Ängste, Unverständnis und Sorgen den Dialog, der für mich das Wesentliche aus den Augen verliert. Wir alle haben eine solidarische Verantwortung. Fürsorge nicht nur für unser eigenes Leben, sondern auch dem Leben gegenüber, das uns begegnet. Es geht darum, gemeinsam die pandemische Lage zu bekämpfen. Und ich möchte darauf vertrauen, dass wir alle eigenverantwortlich und vereint unser Möglichstes dazu beitragen – unabhängig von einer Impfung.

Adolf Härdle, Fraktionsvorsitzender Bündnis90/Die Grünen Hockenheim: Gibt es für das Handeln des Staates verbindliche Leitlinien, an die er sich bei der Bekämpfung der Corona-Pandemie halten kann? Das Bundesverfassungsgericht hat bei seiner Grundsatzentscheidung letzte Woche davon abgesehen und der Politik letztlich freie Hand für zu ergreifende Maßnahmen erteilt. Dies war doch einigermaßen überraschend, steht doch die aktuell die Entscheidung für oder gegen eine aktive Impfpflicht im Mittelpunkt der Diskussion. Wenn man den Umfragen Glauben schenken darf, plädieren aktuell sieben von zehn Bundesbürgerinnen und Bürgern für eine allgemeine Impfpflicht. Der Vorschlag des Ethikrats, die Impfpflicht auf bestimmte Berufsgruppen wie Ärzte und Pflegepersonal zu begrenzen, wird kontrovers diskutiert. Die Akzeptanz in der Politik und der Gesellschaft für eine Impfpflicht nimmt zu. Es ist zu erwarten: Die allgemeine Impfpflicht kommt. Zu beachten ist: Eine Impfpflicht stellt einen Eingriff in das Grundrecht auf Unversehrtheit dar, die Verhältnismäßigkeit muss gewahrt sein. Die drohende Überlastung des Gesundheitssystems könnte genauso ein legitimer Grund sein wie der Schutz vor einer schweren Erkrankung oder davor, andere anzustecken. Wichtig ist in dem Zusammenhang: Nicht die Exekutive alleine bestimmt über Maßnahmen, sondern das Parlament als Vertretung des Volkes – für alle Bürger nachvollziehbar – diskutiert und entscheidet über ein Gesetz. Mit einer allgemeinen Impfpflicht wird, so die Argumentation, zum Ausdruck gebracht, dass die Freiheit des Einzelnen dann seine Grenzen erreicht, wenn durch dessen Tun oder Unterlassen die Gesundheit anderer gefährdet wird. Dem kann zugestimmt werden. Dass die Impfgegner und die Impfunwilligen dies beeindrucken wird, davon ist allerdings nicht auszugehen. Es bleibt nichts anderes übrig, als – unabhängig von der Einführung einer allgemeinen Impfpflicht – mit den Menschen, die einer Impfung skeptisch bis ablehnend gegenüberstehen, weiter das Gespräch zu suchen, kritisch, eindringlich, offen und auf Augenhöhe. Verlässliches und nachvollziehbares Handeln der politisch Verantwortlichen, das Bemühen um sachliche und qualifizierte Informationen verbunden mit einem niedrigschwelligen Impfangebot können vielleicht dann doch den einen anderen Skeptiker von der Notwendigkeit einer Impfung überzeugen.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Gunther Hoffmann, Bürgermeister Neulußheim: Wir sehnen uns alle nach Normalität, die vierte Corona-Welle hat uns schwer im Griff und die fünfte wird uns schon prophezeit. Die Intensivstationen sind voll und das medizinische Personal am Limit. Die Fachleute sind sich weltweit einig, dass das Virus nicht einfach wieder verschwinden wird, wir werden es nur unter Kontrolle bekommen, wenn sich die Bevölkerung ausreichend impfen lässt. Wir haben sehr gute Impfstoffe, die helfen, eine Corona-Erkrankung abzuschwächen, sodass man sich selbst und andere damit schützen kann. Somit steigt das Unverständnis für die, die sich impfen lassen könnten, aber es immer noch ablehnen, ohne zu begreifen, dass wir nur durch Impfungen diese Pandemie überwinden können. Daher muss offensichtlich leider eine Impfpflicht kommen, damit dieses Virus endlich unter Kontrolle gebracht werden kann.

Gabi Horn, Fraktionsvorsitzende Freie Wähler Hockenheim: Alle Hoffnungen, die Pandemie schnell loszuwerden, haben sich zerschlagen. Wir haben dieses Virus unterschätzt. Wichtig ist nun, dass sich sehr viele Menschen in diesem Land impfen lassen. Leider ist die Anzahl derer, die das nicht tun, immer noch zu hoch. Die Gefahr eines Zusammenbruchs unseres Gesundheitssystems droht und wir müssen alles tun – jeder einzelne auch von uns – um dies zu verhindern. Die Aufgabe des Staates ist es, die Menschen zu schützen, auch deren Gesundheit. Eine Ermächtigung hierzu gibt §20 Abs. 6 des Infektionsschutzgesetzes her: Bei einer drohenden epidemischen Notlage sind das Bundesgesundheitsministerium, aber auch die Bundesländer ermächtigt, eine Impflicht anzuordnen, dass bedrohte Teile der Bevölkerung an Schutzimpfungen teilzunehmen haben. Für die Verordnung benötigt der Bundesgesundheitsminister die Zustimmung des Bundesrats. Gleichzeitig darf der Staat nur bis zu einem gewissen Grad in die persönliche Freiheit und Selbstbestimmtheit der Menschen eingreifen. Es wäre schön, wenn der harte Kern der Impfunwilligen nachgeben würde – aber eine Impflicht in der jetzigen spannungsgeladenen Situation erscheint mir schwierig.

Markus Hübl, Heimleitung Altenheim St. Elisabeth Hockenheim: Generell finde ich eine allgemeine Impfpflicht sinnvoll und richtig, denn wir befinden uns in einer Pandemie. Sollte es jedoch „nur“ zu einer Impfpflicht für Mitarbeiter in Krankenhäusern und Pflegeheimen kommen, habe ich hier ein Problem. Solange Angehörige, Therapeuten und andere Externe ungeimpft mit einem negativen Schnelltest das Haus betreten können, wird uns eine partielle Impfpflicht nicht von den Problemen befreien.

Frank Köcher-Hohn, Fraktionsvorsitzender FDP/LfH Hockenheim: Die aktuell geführte Diskussion über die Einführung einer allgemeinen Impfpflicht halte ich für schwierig. Wir leben in einem Rechtsstaat, in dem unsere Grundrechte an erster Stelle stehen. Im Grundgesetz, Artikel 2 Absatz 2, steht „Jeder hat das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit“. Wenn also Menschen aus irgendeinem Grund Bedenken haben, sich impfen zu lassen, zum Beispiel weil sie kein Vertrauen in den Impfstoff haben, muss man das akzeptieren. Allerdings muss jedem in der aktuellen Situation bewusst sein, dass ungeimpfte Menschen mit Konsequenzen rechnen müssen, um andere Geimpfte und Menschen, die sich aus medizinischen Gründen nicht impfen lassen können, zu schützen. Ich spreche von der strikten Einhaltung der 2G-Regel im öffentlichen Raum und gesellschaftlichen Leben. Ich selbst bin bereits dreimal geimpft. Vor dem Hintergrund, dass ich in einem sensiblen Beruf arbeite und gesehen habe, was Corona bei den (schwer) Erkrankten auslöst, bin ich persönlich dankbar dafür, dass es die Möglichkeit, sich durch Impfungen zu schützen, gibt. Ich setze also mehr auf Aufklärung als auf Zwang, denn ich glaube, dass eine Impfpflicht unsere Gesellschaft weiter spaltet.

Marina Nottbohm, Fraktionsvorsitzende SPD Hockenheim: Es reicht mir jetzt! Und sicher nicht nur mir, sondern Millionen anderen auch. Ein Jahr wurde für das Impfen geworben, Politiker und Wissenschaftler haben im Dauereinsatz versucht, Ungeimpfte zu überzeugen. Leider ohne großen Erfolg. Ja, Impfen ist für mich solidarische Bürgerpflicht. Wenn die Gesundheit oder gar das Leben der Bevölkerung in Gefahr sind, finde ich die Warnung vor angeblich ,massiver Freiheitsbeschränkung’ einfach nur lächerlich. Ich hoffe, die Impfpflicht kommt schnell. Parallel dazu müssen jetzt die Impfmöglichkeiten in Impfzentren, -bussen und -praxen schnellstens wieder massiv hochgefahren werden.

Manuela Offenloch, Pflegezentrum Offenloch Hockenheim: Ich bin grundsätzlich für eine Impfpflicht, aber sehe aktuell das Problem, dass die Regierung es nicht schafft, den Impfstoff zu beschaffen. Es ist schwierig, über ein Thema zu diskutieren, wenn die Menschen die sich impfen lassen wollen, derzeit schon Schwierigkeiten haben, einen Impftermin zu bekommen. Warum ich grundsätzlich für eine Impfpflicht bin? Ich verstehe nicht, dass Menschen die Entscheidung, ob sie sich impfen lassen wollen oder nicht, selbst treffen, aber die Kollegen auf den Intensivstationen diese Situation dann ausbaden müssen. Zudem ist es respektlos den Menschen gegenüber, die dort arbeiten, wenn Ungeimpfte sagen, man hätte die Anzahl an Intensivbetten nicht reduzieren dürfen. Wir brauchen das Personal ja nicht nur auf Intensivstationen, sondern auch in Pflegeeinrichtungen und anderen Bereichen des Krankenhauses. Mittlerweile ist es schwierig, für Menschen mit akuten Erkrankungen ein Intensivbett im Umfeld zu finden. Geplante Operationen müssen wegen des Mangels an Intensivbetten verschoben werden. Dies ist eine starke psychische Belastung für die Betroffenen. Dies ist nicht akzeptabel, daher ja, man braucht meiner Meinung nach eine Impfpflicht.

Dr. Holger O. Porath, Arzt Corona-Schwerpunktpraxis Altlußheim: Selbstverständlich befürworten ich und meine Frau eine Impfpflicht! Nachdem es seit Monaten nicht gelungen ist, auf die Einsicht der Ungeimpften zu hoffen (und hier summiere ich die Vielzahl der Unentschlossenen sowie der Impfgegner mit ein), steht es für uns außer Frage, dass eine Impfpflicht ein wichtiger Baustein zur erfolgreichen Bekämpfung der Corona-Pandemie darstellt. Als Allgemeinmediziner und Betreiber einer Corona-Schwerpunkt-Praxis (mit meiner Frau Dr. Tamara Büchner-Porath) sehen wir täglich, wie gefährlich die Krankheitsverläufe bei Ungeimpften im Vergleich zu den mehrfach Geimpften sich überwiegend entwickeln können. Auch verzeichneten wir Todesfälle, welche eindeutig auf die Infektion mit dem Coronavirus zurückzuführen waren. Da die hohen Infektionszahlen nicht nur Ungeimpfte, sondern auch Geimpfte betreffen, kann dieses sich jährlich wiederholende Karussell (hohe Infektionszahlen in den kalten Monaten – verspätete Gegenmaßnahmen – wenig Infekte in den warmen Monaten – exponentielles Wachstum in den kalten Monaten) nur durch konsequentes Einhalten des Maskentragens, Abstandhaltens und durch vollständiges Impfschema (Grundimmunisierung – Booster – gegebenenfalls jährliche Auffrischimpfungen) unterbrochen werden. Wir sehen dies bei der Grippeimpfung und anderen Impfungen seit Jahrzehnten! Bei unseren Impfungen klären wir die „Impflinge“ selbstverständlich auf und besprechen mögliche Unklarheiten. Wir freuen uns über jeden Erst-, Zweit- und Drittgeimpften, die dann Geimpften freuen sich sehr über ihre Impfung und sind dankbar dafür. Dass die Pandemiesituation unsere Gesellschaft aufs Äußerste strapaziert, stellt man täglich fest. Hier sind natürlich auch die von politischer Seite seit Monaten stattfindenden Fehlentscheidungen dafür verantwortlich, dass der Großteil der Bevölkerung mit den Begriffen AHA-L bis 2Gplus sowie anderer Regelungen in der Schule, Kita, Arbeitsplatz überfordert ist, da gefühlt täglich eine neue Änderung in Kraft tritt, die sich dazu von Bundesland zu Bundesland unterscheidet. Man hat allerdings in den vergangenen Monaten gesehen, wie eine Bundestagswahl (unabhängig von deren Ergebnis) dazu führte, die vierte Welle geradezu anzufachen. Die Zweitgeimpften von Januar und Februar hätten ihre Boosterimpfung im Juli/August bereits erhalten sollen. Die Impfzentren waren geöffnet und fast leer. Es gab von politischer Seite keinen ernsthaften Hinweis auf die Boosterimpfung hinzuweisen. Nein! Das Gesundheitsministerium hatte mit seinem „Hello again“-Werbespot die Bevölkerung geradezu aufgefordert, die allgemeinen Pandemieregeln aufzugeben. Ein konsequentes Boosterimpfen von Juli bis September hätte bei noch geöffneten Impfzentren die vierte Welle gebrochen – oder zumindest abflachen lassen. Ein Lockdown von vier Wochen ab 8. November wäre beispielsweise heute vorüber. Doch das Wort Lockdown wird von den politischen Entscheidungsträgern gemieden. Ein solches Herunterfahren der Kontakte mit forcierter Impfanstrengung hätte uns zumindest ein relativ beschauliches Weihnachtsfest im Kreise der Familie (und eventuell auf den Weihnachtsmärkten) bescheren können und die Pandemie deutlich eindämmen können. Leider ist diese Chance, wie viele andere Chancen, vertan. Doch die Impfungen gehen weiter in Praxen, Kommunen und anderen Einrichtungen. Wenn wir an einem Strang ziehen, schaffen wir das!

Andreas Sturm, CDU-Landtagsabgeordneter Neulußheim: Ohne eine höhere Impfquote gibt es Corona in der Endlosschleife. Die 2G-Regel hat den Anreiz zu einer Impfung erhöht – nun gilt es, mit Experten an einer vernünftigen gesetzlichen Impfpflicht zu arbeiten. Im Hinblick auf die drohende Überlastung auf den Intensivstationen geht es wohl nicht mehr anders.

Auch der Ethikrat kann hierzu einen wertvollen Beitrag leisten. Es gibt Betriebe, die bereits schon einen Schritt weiter sind als die Politik und von selbst eine 2G-Regelung für Kunden eingeführt haben.

Stefan Weisbrod, Bürgermeister Reilingen: Wir hatten über Jahre versprochen bekommen, dass es keine Impfpflicht gibt. Faktisch ist sie aber nun über die „Hintertür“ schon eingeführt worden. Damit die Spaltung unserer Gesellschaft endlich ein Ende findet, wäre die Einführung einer offiziellen Pflicht jetzt nur noch ehrlich.

Marcus Zeitler, Oberbürgermeister Hockenheim: Wenn Sie mich vor einem Jahr gefragt hätten, was ich zu diesem Thema meine, hätte ich gesagt, dass ich eine Impfpflicht bezüglich Corona nur als letzte Maßnahme befürworten könnte. Heute muss ich aufgrund der aktuellen Lage sagen, dass in meinen Augen eine Impfpflicht die einzige Maßnahme ist, die Lage in den Griff zu bekommen. Traurig, aber leider wahr.