Was sagt Bibel zu Biotechnik?

Ist der Mensch noch ein Mensch, wenn er durch moderne (Bio-)Technik aufgerüstet wird? Kann es sein, dass er bald von einer künstlichen Intelligenz als „Krone der Schöpfung“ abgelöst wird? Wie kann man die Begriffe Mensch und menschliche Identität im 21. Jahrhundert überhaupt verstehen? Diesen Fragen rund um aktuelle Strömungen Transhumanismus und Posthumanismus stellt sich Tobias Kolb, der Pastor der „Gemeinde zum Leben“, am Donnerstag, 15. Dezember, um 19.30 Uhr in einem Vortrag aus biblischer Perspektive im Gemeindehaus der Evangelischen Gemeinschaft in der Luisenstraße 13.

Stehen wir womöglich vor dem Ende des Menschen, wie wir ihn kennen, vielleicht gar auf der Schwelle zur Unsterblichkeit? Und was haben Gott und die Bibel zu diesen Themen zu sagen? Das behandeln der Vortrag und die anschließende Diskussion, zu denen alle Interessierten eingeladen sind. zg