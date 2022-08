Was steckt im Whisky?

Zum dritten Event in ihrer Sommergalerie hat Nicole Fuchs am Samstag, 13. August, um 19 Uhr den Whisky-Connaisseur Dr. Heinz Weinberger für eine Verkostung von Whiskys und Likören in der Karlsruher Straße gewonnen. Der promovierte Chemiker machte 2016 sein Hobby zum Beruf und beschäftigt sich seither als selbstständiger Whisky-Connaisseur intensiv mit der bernsteinfarbenen Spirituose. Das besondere Interesse Weinbergers gilt den wissenschaftlichen Hintergründen und chemischen Vorgängen bei der Herstellung und Reifung von Whisky.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Er ist unter anderem Markenbotschafter von St. Kilian Distillers, der größten deutschen Whiskydestillerie, und stellt am 13. August ausgesuchte Whiskys und Liköre aus deren Produktvielfalt vor. Bei einem Gläschen Bud-Spencer- oder Terence-Hill-Whisky, mildem oder rauchigem Single Malt aus der limitierten „Signature Edition“, feurigen Chili-Zimt-Likör oder samtweichen Haselnuss-Likör lässt sich entspannt durch Nic’s Galerie schlendern und die Werke betrachten. Galeristin Nicole Fuchs findet, die Verbindung passt sehr gut, da auch die Whiskyherstellung eine Kunst sei. zg