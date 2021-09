Was tun gegen Arthrose?

Welche Prävention und Therapie gibt es bei Arthrose? Diese und andere Fragen beantworten Fachärzte beim Arzt-Patienten-Forum an diesem Dienstag, 28. September, von 19 bis 21 Uhr in der Zehntscheune. Raum 1. Veranstalter ist die Volkshochschule Hockenheim in Kooperation mit der Kassenärztlichen Vereinigung Baden-Württemberg (KVBW).

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Wenn Treppen steigen, in die Hocke gehen oder langes Sitzen unerträglich werden – mit 50 Jahren hat fast jeder zweite Mensch Gelenkschmerzen. Im Alter ist Arthrose, der Verschleiß der Gelenke, eine weit verbreitete Ursache dafür. Im Laufe der Zeit kommt es insbesondere bei zu starker oder ungleichmäßiger Belastung zu Abnutzungen an den Gelenken. Oder aber steckt hinter den Schmerzen eine chronische Entzündung, hervorgerufen durch eine Störung im Immunsystem, also eher Rheuma?

Referent Dr. Niko Bender, Facharzt für Innere Medizin und Rheumatologie in Heidelberg, beleuchtet die vielschichtigen Facetten des Problems Gelenkschmerz und erläutert die therapeutischen Möglichkeiten. Im Anschluss besteht die Gelegenheit, ihm Fragen zu stellen.

Der Eintritt ist frei, eine Anmeldung jedoch erforderlich unter der Telefonnummer 06205/92 26 49 oder per E-Mail info@vhs-hockenheim.de vhs

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2