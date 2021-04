Hockenheim. In der Oberen Hauptstraße ist bei Bauarbeiten eine Wasserleitung getroffen worden. Wie die Stadtwerke Hockenheim mitteilen, wurde deshalb am Dienstag zwischen der Kreuzung Rathausstraße und der Walldorfer Straße sowie Unterer Mühlstraße und Am Bachrain das Wasser abgestellt. Der Schaden wurde behoben und die Wasserversorgung wieder sichergestellt.

