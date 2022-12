Wasserspender und Bäume für die Kitas

Die Klimaanpassung ist gerade in den Kindertageseinrichtungen wichtig. Aus der Klimaschutzrichtlinie des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz auf Beschluss des Deutschen Bundestages erhält der Verein Postillion 278 000 Euro, um die Einrichtungen dem Klimawandel anzupassen. Der Zuschuss ist eine Vollfinanzierung, teilt der Verein mit.

Gerade in Krippe und Kindergarten seien heiße Tage eine große Herausforderung – sowohl für die Kinder als auch für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Aus den Mitteln werden größere Bäume finanziert, die in den Gärten Schatten spenden und insgesamt für ein kühleres Klima sorgen sollen. Ferner erhalten alle Einrichtungen Trinkwasserspender. Damit steht in den Einrichtungen immer kühles Wasser zur Verfügung. Bislang musste dies extra in Kästen angefahren werden.

Der Postillion ging diesen Weg bereits im Jahr 2018 mit der Berliner Beratungsfirma IGES, um ein Mobilitätskonzept zu erstellen. In der Folge wurden Jobticket, Jobrad, Car-sharing und andere Maßnahmen realisiert. Dennoch könne dies erst der Anfang sein, da durch die Einrichtungen und Dienste immer noch zu viele Verkehrsbewegungen mit Individualverkehr ausgelöst werden.

Ebenso müsse an dem Thema „heiße Tage“ weitergearbeitet werden, denn eine Kita kann nicht wie eine Schule einfach ab einer gewissen Temperatur schließen. Die Mittel wurden bereits 2020 beantragt und sind nun genehmigt worden. zg