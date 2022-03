Wasserturm bleibt eine Stunde lang dunkel

Lichtschalter, ein oder aus? Klimaschutz, ja oder nein? Weltweit stimmen Menschen, Städte und Unternehmen während der Earth Hour für mehr Klimaschutz. Sie schalten am Samstag, 26. März, um 20.30 Uhr für eine Stunde das Licht aus. Bekannte Bauwerke stehen wieder in symboli-scher Dunkelheit – darunter Wahrzeichen wie das Brandenburger Tor, der Big Ben in London und die Christusstatue in Rio de Janeiro. Auch die Stadtwerke Hockenheim sind in diesem Jahr wieder dabei und schalten eine Stunde lang die Beleuchtung des Wasserturms ab, um ein Zeichen für den Umwelt- und Klimaschutz zu setzen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Friederike Reitze, Hockenheims Klimaschutzmanagerin, fordert die Bürger auf, sich ebenfalls zu beteiligen: „Die ,Earth Hour’ zeigt, wie Menschen gemeinsam auf der ganzen Welt für den Erhalt des Planeten kämpfen. Jede und jeder kann sich mit dem symbolischen Lichtausschalten in den eigenen vier Wänden beteiligen.“ Der WWF lädt alle ein, bei der Earth Hour digital mitzumachen und unter dem Hashtag #EarthHour und #LichtAus davon zu erzählen. zg