Wasserturm hüllt sich in rotes Licht

Der Wasserturm wird in der Nacht von Dienstag, 22. Juni, auf Mittwoch, 23. Juni, ab 22 Uhr in rotem Licht erstrahlen. Die Stadtwerke und das Aquadrom solidarisieren sich damit im Rahmen der bundesweiten Aktion „Night of Light“ mit vielen anderen Orten, um auf die aktuelle Lage der Veranstaltungsbranche aufmerksam zu machen.

Schon 2020 haben Kunst, Kultur und Veranstaltungswirtschaft mit über 9000 Lichtinstallationen ein starkes Signal gegen den Untergang der Kultur- und Veranstaltungswirtschaft gesendet. Trotz zarter Öffnungsschritte und der Hoffnung auf ein baldiges Ende der Pandemie ist jetzt schon klar: Auf große Wirtschafts-, Kultur- und Sozialveranstaltungen werden wir noch lange warten müssen. Viele Event- und Kulturschaffende werden am längsten unter dieser Pandemie leiden.

Die Farbe der Beleuchtung ist bewusst gewählt worden. Symbolisch steht die rote Beleuchtung für den aktuellen Status der Veranstaltungswirtschaft auf der „roten Liste“ als aussterbende Branche. Ebenso soll sie die Situation der vielen Arbeitsplätze darstellen, die auf „Alarmstufe rot“ gesetzt und gefährdet sind. Auch steht die gewählte Farbe für die Leidenschaft der Menschen, die für ihre Branche „brennen“ und ihrer Tätigkeit mit Motivation und großem Engagement begegnen.

Die Aktion findet gleichzeitig bundesweit in über 250 Städten mit über 3000 Teilnehmern statt. zg

