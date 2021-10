Wechsel im Vorsitz des Kirchengemeinderats: Rothe löst Lansche ab

Hockenheim. Die Wahlen des Kirchengemeinderates liegen schon über zwei Jahre zurück und damit auch Wechsel im Amt des Vorsitzes, aber die Verabschiedung und Einführung in einem Gottesdienst konnte wegen der Pandemie nun jetzt erst erfolgen. Dr. Matthias Rothe löst als Vorsitzender Almut Lansche ab, die im Dezember 2007 ins Amt gewählt worden war und es bis Anfang 2020 innehatte, heißt es in einer Pressemitteilung der Kirchengemeinde.

In dieser Zeit habe Almut Lansche 152 Sitzungen geleitet und darüber hinaus viel Zeit in die Vor- und Nachbereitung investiert. Mit fünf Pfarrerinnen und Pfarrern und drei Diakoninnen und Diakonen hat sie damit die Leitungsverantwortung in der Kirchengemeinde wahrgenommen. In die Zeit von Almut Lansches Vorsitz fiel die Wiedereröffnung des umgestalteten Lutherhauses, die Gebäudekonsolidierung mit Verkauf des neuen Pfarrhauses, Abgabe des Lutherhaus-Rückgebäudes in Erbpacht an die polititsche Gemeinde zur Nutzung als Unterkunft für geflüchtete Menschen und das Riesenprojekt der Kircheninnenrenovierung.

Dr. Matthias Rothe löst Almut Lansche im Vorsitz des Gremiums ab. © Dahlinger

Für diese Aufgaben hat sich Almut Lansche mit Fortbildungen der Landeskirche regelmäßig qualifiziert und damit viel Zeit investiert. Pfarrer Michael Dahlinger dankte ihr im Namen der Kirchengemeinde für ihr herausragendes ehrenamtliches Engagement. Almut Lansche unterstützt als Älteste, Bezirkssynodale, treue Gottesdienstbesucherin ihre Kirchengemeinde weiter ehrenamtlich. Für diesen neuen Lebensschritt wurde sie abschließend gesegnet.

Ihr Nachfolger ist Dr. Matthias Rothe. Für die Kirchengemeinde ist er kein Unbekannter, war er doch vor längerer Zeit schon einmal Kirchenältester. Nach seiner Wahl war schnell klar, dass er den Vorsitz des Kirchengemeinderats übernehmen würde. Seine Wahl erfolgte, bevor die Corona-Pandemie nicht nur kirchliches Leben völlig durcheinanderwirbelte. Rothe setzte schnell auf die Möglichkeit von Videokonferenzen als Instrument zur Wahrnehmung der Kirchengemeinderatssitzungen.

Funktionierende Region bilden

In seine Amtszeit werden weitreichende Prozesse und Entscheidungen fallen. So wird in den nächsten Wochen der Prozess zur Ausschreibung und Wiederbesetzung der Diakonenstelle starten. Dazu kommt die Begleitung der Kirchengemeinde in den Umbrüchen hinein in eine funktionierende Region mit Reilingen, Alt- und Neulußheim.

Pfarrer Michael Dahlinger wünschte Matthias Rothe für diese Aufgabe Gelassenheit, Tatkraft und Humor verbunden mit Gottes Segen für dieses Amt. zg