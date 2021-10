Wegen ausgefallener Ampel: BMW nimmt Mercedes die Vorfahrt – 10.000 Euro Schaden

Hockenheim. Zu einem Unfall mit rund 10.000 Euro Schaden ist es am Mittwochmorgen in Hockenheim gekommen. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, war die Ampel an der Kreuzung Talhausstraße/Gleisstraße/Ludwigshafener Straße wegen Wartungsarbeiten ausgeschaltet. Gegen 9.45 Uhr wollte ein 51-Jähriger Mann seinem BMW die Kreuzung von der Ludwigshafener Straße her kommend überqueren. Hierbei übersah der Mann einen 53-Jährigen in seinem Mercedes, welcher auf der Talhausstraße in Richtung Hockenheim-Zentrum unterwegs war, missachtete seine Vorfahrt und kollidierte mit ihm. Verletzt wurde niemand, der Sachschaden beträgt rund 10.000 Euro.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1