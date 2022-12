Weihnachten ist multikulturell

In früheren Zeiten markierte nicht Silvester, sondern Weihnachten die Grenze zum neuen Jahr. Und weil wegen der Weihnachtsferien zwischen den Jahren ohnehin keine Schüler – und auch keine Lehrkräfte – den Weg in die Schule finden, diente der Weihnachtsgottesdienst an der Theodor-Heuss-Realschule als schulischer Jahresabschied.

Unterstützt durch Pfarrer Johannes Heck gestalteten die Religionsklassen der Stufen fünf bis sieben mit ihren Religionslehrkräften Ingrid Klinga, Birgit Philipp und Michael Herzog einen überkonfessionellen und universalen Gottesdienst, in dem der christliche Gott gar nicht im Zentrum stand, sondern der Mensch und sein gutes Handeln – besonders und gerade an Weihnachten.

Weihnachtsgottesdienst an der Theodor-Heuss-Realschule. © Schule

In einem modernen Krippenspiel inszenierten die Kinder die Suche Josefs und Marias nach einer Unterkunft. Wie würden Menschen heute reagieren, wenn an der Tür eine junge, bedürftige Familie klopfen würde? Die Schüler in ihrer Rolle als träge Fernseh- und Social-Media-abgelenkte Hausbewohner platzierten die ernüchternde Botschaft nicht direkt: In unserer Gesellschaft würde eine junge Familie wie Josef und Maria abgewiesen. Dabei sei Weihnachten doch das Fest des Innehaltens und des guten Handelns, so Pfarrer Johannes Heck. Die Weihnachtsbotschaft sei universell und nicht nur christlich zu verstehen. Auch auf die aktuelle Flüchtlingssituation lässt sich die Weihnachtsgeschichte anwenden: Seid offen und hilfsbereit. Die Situation fordere das Gute im Menschen heraus – und es ist oft der schwierigere Weg.

Unterstrichen wurde das durch die Weihnachtsbotschaft „Frohe Weihnachten“, die Schüler aus den verschiedensten Ländern in deren Landessprache aussprachen: Russisch, Ukrainisch, Türkish, Armenisch, Kroatisch, Rumänisch, Bulgarisch, Syrisch, Indisch und auch Chinesisch – Weihnachten wurde multikulturell. rp