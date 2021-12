Weihnachtliches Abenteuer der „Fünf Freunde“ sorgt für lustige Abwechslung

Hockenheim. Die fünf Freunde oder die weltberühmten „Famous Five“ – wer kennt sie nicht! Es ist eine wahre Erfolgsgeschichte, die Enid Blyton da ins Leben rief. Mittlerweile existieren die Abenteuergeschichten neben Büchern in Form von Spielfilmen, Serien, Hörspielen sowie als Musical- und Theaterproduktionen. Allein auf Enid Blyton gehen mehr als 20 Abenteuerbände zurück. Eine der Theaterproduktionen begeisterte Jung und Alt jetzt in der Stadthalle. Auch wenn sich die Besucherzahl in Grenzen hielt, stand diesen die Freude über die weihnachtliche Ablenkung ins Gesicht geschrieben.

Weihnachtlich durfte es nun werden. In Anlehnung an Enid Blytons Buch „Fünf Freunde auf neuen Abenteuern“, das seine Ursprünge in den 1950er Jahren hatte, entstand nun ein „Happy Christmas Five“. Das Abenteuer der fünf Freunde fand in Anlehnung ans Weihnachtsfest statt, das sie gemeinsam auf der Felseninsel bei George und ihren Eltern verbringen sollten.

Die fünf Freunde – das sind Julian, Dick, Anne, George und nicht zu vergessen Hund Timmy. George heißt eigentlich Georgina, aber sie möchte viel lieber ein Junge sein. Sie ist stolze Besitzerin der Felseninsel und freut sich, die Weihnachtsferien mit ihren Cousins und ihrer Cousine verbringen zu können. Die drei Geschwister können unterschiedlicher nicht sein. Julian ist sehr reif für sein Alter, übernimmt gerne die Rolle des Wortführers und hat meist eine Lösung für Probleme parat. Der leidenschaftliche Esser Richard wird immer nur „Dick“ genannt und verkörpert eher den Spaßvogel. Die kleine Schwester Anne ist ein angepasstes und hausmütterliches Mädchen. Der Fünfte im Bunde ist Timmy, Georges überdurchschnittlich intelligenter Mischlingshund, der bei keinem Abenteuer fehlen darf.

Bald ist der Dieb entlarvt

Nach Abenteuern sah es allerdings für die anstehenden Weihnachtsferien gar nicht aus. Zwar befanden sie sich auf der beliebten Felseninsel, doch was sollten sie dort nur bei Eis und Schnee tun? Zudem hatte Georges Vater Quentin, ein bedeutender Wissenschaftler, nichts Besseres zu tun, als für die Kinder einen Hauslehrer anzuheuern, was bei denen keine Begeisterungsstürme auslöst. Da Quentin jedoch gerade mit einer äußerst geheimen und überaus wichtigen Ausarbeitung beschäftigt war, sah er in dem Ferienunterricht die logische Konsequenz, um ungestört arbeiten zu können.

Dass er sich mit dem Hauslehrer jedoch einen Dieb ins Haus holte, konnte keiner ahnen. Es begann harmlos, indem die Kinder in Mister Sanders nahe gelegenem Felsenhof eine mysteriöse Schriftrolle in einem Geheimversteck fanden. Mit den merkwürdigen Schriftzeichen konnten sie nicht viel anfangen, dazu noch auf Lateinisch. Sie beschlossen, ihren Hauslehrer um Hilfe zu bitten. Dann wurde in Quentins Arbeitszimmer eingebrochen und wichtige Dokumente entwendet. Der Verdacht fiel auf George. Ganz klar, dass die Kinder den wahren Übeltäter finden mussten. Sie beschatteten den Lehrer, konnten die gestohlenen Dokumente sicherstellen und sogar den Dieb überführen, der letztendlich von der Polizei in Gewahrsam genommen wurde. Somit stand ausgelassenen Weihnachtsferien ohne Unterricht nichts mehr im Wege, worüber die Freude der fünf Freunde unendlich war.

Auch wenn das Lachen hinter den Masken verborgen blieb, war den Besuchern anzumerken, dass ihnen die kindgerechte und witzig gestaltete Inszenierung Spaß bereitete. Das liebevoll gestaltete und wechselnde Bühnenbild begeisterte ebenso wie die vom Ensemble gekonnt in Szene gesetzte Geschichte. Die Schauspieler d spielten die Szenen sogar für die kleinsten Besucher verständlich aus. Auch musikalisch wurde das Stück ausgeschmückt. So fand der Klassiker „Jingle Bells“ in einer modernen, fast schon rockigen Version den Weg auf die Bühne, was die Kinder, wie auch deren Eltern zum Mitsummen animierte.

Alles in allem eine lohnenswerte Abwechslung in der Vorweihnachtszeit, die von dem momentan eher einseitigen Pandemiealltag ablenkte und sicher ein Lächeln auf die Lippen unter den Masken zauberte.