Weiter Training an den Brettern

Der Sportdirektor des Badischen Schachverbands (BSV) hat mitgeteilt, dass der Wettkampfbetrieb von der Oberliga bis zur Bereichsliga nach einer Entscheidung des BSV-Präsidiums im Dezember unterbrochen wird. Das Präsidium empfiehlt, den Spielbetrieb auch in den Schachbezirken zu unterbrechen. Es ist davon auszugehen, dass es so kommen wird, heißt es in einer Pressemeldung der Schachvereinigung 1930.

Da der Trainingsbetrieb von der Wettkampfunterbrechung bisher nicht betroffen sei, findet das Jugendschach am Freitag, 3. Dezember, 17.30 Uhr, in der Zehntscheune statt. Die Erwachsenen treffen sich um 19.30 Uhr am gleichen Ort. Um 19.45 Uhr startet das Monatsblitzturnier Dezember.

Auf jeden Fall sind aktuelle lokale Festlegungen zu beachten. Bei allen Vereinsaktivitäten gelten die Hygienekonzepte der Stadt Hockenheim und der Schachvereinigung 1930 unter Anwendung der 2G-Regelung für die Spieler. zg/mw