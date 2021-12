Weiterbildung für Erzieherinnen

Region. Ab September 2022 bietet die Louise-Otto-Peters-Schule in Wiesloch wieder den zweijährigen Bildungsgang in Teilzeitform zur staatlich geprüfte Fachwirtin oder zum staatlich geprüften Fachwirt für Organisation und Führung mit dem Schwerpunkt Sozialwesen für staatlich anerkannte Erzieherinnen und staatlich anerkannte Erzieher an.

Dieses Weiterbildungsangebot qualifiziert in besonderer Weise zur Übernahme von Leitungspositionen, zur Mitarbeiterführung, zur Übernahme von Aufgaben im Qualitätsmanagement, in der Öffentlichkeitsarbeit und zur Anleitung und Beratung von Auszubildenden.

Die Schule lädt alle Interessierten zur Informationsveranstaltung am Dienstag, 18. Januar, um 18 Uhr in die Louise-Otto-Peters-Schule, Gerbersruhstraße 56 nach Wiesloch ein. Parkmöglichkeiten gibt es in der Parkstraße. zg