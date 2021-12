Welche Ampel zeigte Grün?

Die Polizei sucht Zeugen eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstag gegen 8.50 Uhr an der Kreuzung Talhausstraße/Ludwigshafener Straße ereignet hat und dessen Ursache ungeklärt ist. Wie die Polizei mitteilte, befuhr ein 41-Jähriger mit seinem Sprinter die Talhausstraße in Richtung Ortseingang Hockenheim.

Als er die Kreuzung Talhausstraße/Ludwigshafener Straße passierte, kam von rechts aus der Ludwigshafener Straße ein 37-jähriger Paketzusteller, der ebenfalls über die Kreuzung fahren wollte. Beide Fahrzeugführer konnten einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern, durch den Aufprall entstand an beiden Fahrzeugen Sachschaden in einer Gesamthöhe von rund 10 000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Die Vorfahrt im Kreuzungsbereich ist durch eine Ampelanlage geregelt. Beide Fahrer geben an, dass ihre Ampel jeweils Grün gezeigt habe. Einen technischen Defekt schließt die Polizei derzeit aus.

Das Polizeirevier Hockenheim hat die Ermittlungen aufgenommen und Zeugen befragt. Da der Unfallhergang nach wie vor unklar ist, bitten die Ermittler weitere Zeugen, sich unter der Telefonnummer 06205/2 86 00 zu melden. pol

