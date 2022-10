Welche Hilfen gibt es bei Traumata?

Welche Hilfe gibt es bei erlittenen Traumata? Diese und andere Fragen beantwortet Diplom-Psychologin Claudia Frey beim Arzt-Patienten-Forum am Donnerstag, 10. November, 9.30 bis 11 Uhr, in der Zehntscheune, Raum 1, Untere Mühlstraße 4. Veranstalter ist die Volkshochschule Hockenheim in Kooperation mit der Kassenärztlichen Vereinigung Baden-Württemberg (KVBW).

Wir hoffen, dass es uns und unsere Lieben niemals trifft, aber niemand kann sich vollkommen schützen: Es gibt schwere Unfälle, Verbrechen, Naturkatastrophen, Missbrauch. Was können wir tun, wenn wir direkt oder indirekt von einem Trauma betroffen sind oder jemals sein sollten? Wie können wir helfen? Wie können wir erkennen, ob professionelle Unterstützung angebracht ist – und wie können wir diese in die Wege leiten?

Neben der Beantwortung dieser Fragen soll ein weiterer Schwerpunkt des Vortrags die Symptomatik sein: Was ist eigentlich eine „Posttraumatische Belastungsstörung“, was eine „Trauma-Folgestörung“? Wie sieht eine Traumatherapie aus und welche Erfolgsaussichten gibt es? Im Anschluss an den Vortrag von Claudia Frey, Psychologische Psychotherapeutin der Trauma-Praxis Mannheim, bleibt genügend Zeit, um Fragen an die Referentin zu stellen. Weitere Informationen: www.vhs-hockenheim.de. zg