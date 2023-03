Weltgebetstag in allen Orten

Verwaltungsgemeinschaft. Die Republik China, besser bekannt als Taiwan, ist ein kleiner Inselstaat 180 Kilometer östlich vor China. Es liegen Welten zwischen dem demokratischen Inselstaat und dem kommunistischen Regime in China. Die Führung in Peking betrachtet Taiwan als abtrünnige Provinz und will es „zurückholen“ – notfalls mit militärischer Gewalt. Das international isolierte Taiwan hingegen pocht auf seine Eigenständigkeit. Beim Weltgebetstag der Frauen (WGT) steht das Land am kommenden Freitag, 3. März, in mehr als 120 Ländern weltweit im Mittelpunkt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Frauen des taiwanischen WGT-Komitees haben das Thema aus dem Brief des Paulus an die Gemeinde in Ephesus (Eph 1,15-19) ausgewählt. Hier heißt es „Ich habe von eurem Glauben gehört“. Sie haben darüber nachgedacht, wie dieser Glaube in ihrem Alltag gelebt und für andere sichtbar wird. Ihre „Glaubensgeschichten“ offenbaren das selbstlose Engagement vieler Frauen für ihre Familien, für gesellschaftlich benachteiligte Frauen, verletzliche Menschen und auch für die Umwelt.

Zu den Gottesdiensten sind Frauen, Männer, Jugendliche und Kinder eingeladen. Sie finden in der Verwaltungsgemeinschaft Hockenheim wie folgt statt:

Altlußheim: 18 Uhr, Emil-Frommel-Haus.

Hockenheim: 18.30 Uhr, Evangelische Stadtkirche Einstimmung, 19.30 Uhr, Gottesdienst.

Neulußheim: 18 Uhr, evangelisches Gemeindehaus.

Reilingen: 18 Uhr, evangelisches Lutherhaus.

Der Weltgebetstag der Frauen setzt Zeichen der Hoffnung, fördert Frieden und Verständigung und stellt sich gegen Ungerechtigkeit und Gewalt. zg