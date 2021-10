Weltgebetstag wird gefeiert

Die internationale Kolpingarbeit ist geprägt vom gemeinsamen christlichen Glauben. Die Organisation ist eine weltweite Solidargemeinschaft von rund 400 000 Mitgliedern in 60 Ländern und engagiert sich für eine gerechte Welt, nachhaltige Armutsbekämpfung und den Aufbau starker zivilgesellschaftlicher Strukturen. Sie steht in der Nachfolge des Seligen Adolph Kolping.

Ende Oktober feiert Kolping International jedes Jahr den Weltgebetstag, der an die Seligsprechung Adolph Kolpings am 27. Oktober 1991 erinnert. In diesem Jahr wird der Weltgebetstag vom Kolping-Nationalverband Indien mit dem Thema „Einheit in der Verschiedenheit beim Aufbau der weltweiten Kolping-Gemeinschaft“ vorbereitet.

Die Kolpingsfamilie Hockenheim begeht den 30. Jahrestag der Seligsprechung mit einer Wortgottesfeier am Mittwoch, 27. Oktober, 19 Uhr, in der Pfarrkirche. Dazu lädt sie alle Kolpingschwestern und Kolpingbrüder und alle, die sich für die Kolpingarbeit interessieren, ein.

Wer den internationalen Gottesdienst digital erleben will, kann sich schon mal den 31. Oktober im Kalender vormerken. An diesem Tag wird um 14 Uhr zum Abschluss des Generalrates der 30. Jahrestag der Seligsprechung Adolph Kolpings mit dem neu gewählten Generalpräses in der Minoritenkirche gefeiert und über Internet und TV in alle Welt übertragen werden. zg

