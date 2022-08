Wenn der Schnaps per Bahn zum Tisch kommt

Es war eine regelrechte Höllenfahrt hinein in den Markus-Röhling-Stolln unter dem Schreckenberg bei Annaberg-Buchholz: Dunkelheit, Kälte, Nässe und noch einmal Dunkelheit. Dazu quietschte, rumpelte und schepperte die kleine gelbe Bergbahn gewaltig auf der 600 Meter langen Fahrt. Da war der gemeinsame Gruß und Wunsch „Glück auf!“ vor Fahrtantritt schnell vergessen. Nach dem Aussteigen erwartete die etwa 30 Teilnehmer des Freundeskreises Hockenheim/Hohenstein-Ernstthal aber nicht das Höllenfeuer, sondern der Arbeitsplatz der Bergmänner, die hier bis 1953 im Auftrag der SAG Wismut Uran abbauen mussten. Stalin wollte die Atombombe und dafür schufteten in der ehemaligen DDR im Jahr 1953 etwa 132 000 Kumpel unter Tage.

Der Besuch des Markus-Röhling-Stollns war der einer der Höhepunkte der erlebnisreichen fünftägigen Sachsenreise, die der Freundeskreis in die Partnerstadt unternommen hat. Hohenstein-Ernstthal liegt am Rande des Erzgebirges und so war eine Fahrt zu den Ursprüngen der Besiedlung des Gebirges und dessen Traditionen eine wichtige Informationstour.

Hohenstein-Ernstthal entstand als Bergstadt. Hier wurde im 15. Jahrhundert Silbererz entdeckt. 1910 endete die Bergbauära. Die Stadt führt in ihrem Wappen unter anderem Schlegel und Eisen, die wichtigsten Werkzeuge des Bergmanns.

Nur im Bergwerk ist es kühl

Mag es im Bergwerk auch dunkel und kühl gewesen sein, die restlichen Tage schien über dem Sachsenland und der Kurpfälzer Reisegruppe die Sonne. Der Anfahrtstag führte die Hockenheimer gleich hinauf nach Oberhof auf den Kamm des Thüringer Waldes auf eine Höhe von 800 Metern. Oberhof ist bekannt als deutsches Wintersportzentrum und einer der meistbesuchten Ferienorte in Thüringen. Ihr Quartier hatte die Reisegruppe in Meerane genommen, das etwa 20 Kilometer von Hohenstein-Ernstthal entfernt liegt.

Am zweiten Tag stand der Besuch des Museums der Porzellanmanufaktur Meissen auf dem Programm. Beim Bummel durch den Museumsshop wurde schnell klar, dass hier keine billigen Mitbringsel mit dem Zeichen der zwei blauen Säbel zu erwerben sind. 89 Euro muss für eine große Kaffeetasse gelöhnt werden, drunter gab es nur noch eine Espressotasse in Richtung 40 Euro.

Bei der Führung durch die Schauwerkstätten wurden die Gründe für diese Preiskalkulation schnell sichtbar. Jedes einzelne Stück entsteht in aufwendiger Handarbeit. Eigentlich sind die Porzellanarbeiter dort eher Künstler als Handwerker. Ein Bummel durch die Altstadt von Meissen schloss sich an. Den Abend verbrachten die Hockenheimer beim Bergfest auf dem Pfaffenberg beim Erzgebirgsverein.

Besuch auf der „Hochzeitsburg“

Wiederum hoch hinaus ging es am Folgetag zum prächtigen Jagdschloss Augustusburg auf dem Schellenberg auf 516 Metern mit dem Besuch der Ausstellung „Kurfürst mit Weitblick“. Bei Brautpaaren ist die Augustusburg beliebt, denn hier kann in historischem Ambiente geheiratet werden. Weiter ging’s ins Bergwerk, das Abendessen wurde im Erlebnishotel Fichtenhäusel in Kühberg im oberen Erzgebirge eingenommen. Die Schnäpse kommen hier per Modellbahn an die Tische – ein Vorgang, der sowohl für Erheiterung als auch vermehrten Umsatz sorgte.

Der Einkaufsbummel in Hohenstein-Ernstthal am Tag darauf war eher ernüchternd: Es gibt nur noch wenige Geschäfte in der Haupteinkaufsmeile Weinkellerstraße – und von diesen haben einige samstags gar nicht mehr geöffnet. Oberbürgermeister Lars Kluge begrüßte die Reisegruppe zum Sektempfang im Rathaus: „Ich freue mich, wenn ihr da seid.“ Der Freundeskreis Hohenstein-Ernstthal überbrachte dem Vorsitzenden des Erzgebirgsvereins Herbert Herzog eine Spende von 200 Euro. Am Abend besuchten die Hockenheimer nochmals das Bergfest, an den sich ein Besuch der Miniwelt bei Nacht in Lichtenstein anschloss.

Die Heimreise am Sonntag führte traditionsgemäß über Tschechien mit einer Einkehr auf der Burg Burg Wildstein in der Stadt Skalná. Busfahrer Dominik brachte den Bus und seine Insassen dann sicher zurück in die Heimatstadt. zg/bg