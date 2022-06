Wenn die Beine ruhelos sind

Die Volkshochschule Hockenheim veranstaltet in Zusammenarbeit mit der Kassenärztlichen Vereinigung Baden-Württemberg (KVBW) am Dienstag, 28. Juni, um 19 Uhr im Bürgersaal des Rathauses einen Gesundheits-Vortrag zum Thema „Restless-Legs-Syndrom – was tun gegen unruhige Beine?“.

In Deutschland sind etwa fünf Millionen Menschen vom Restless-Legs-Syndrom (RLS) betroffen. Darunter mehrere 100 000 schwer. Das Restless-Legs-Syndrom, auch „Syndrom der ruhelosen Beine“ genannt, ist eine der häufigsten neurologischen Erkrankungen, bei der es zu Bewegungsunruhe und Missempfindungen in den Beinen kommt, die überwiegend am Abend und in der Nacht auftreten.

Typische Anzeichen sind unkontrollierter Bewegungsdrang, Ziehen, Stechen oder Schmerzen in den Beinen, Erschöpfung und Müdigkeit. Ein Restless-Legs-Syndrom kann verschiedene Ursachen haben, wie fortgeschrittene Nierenschwäche, Nervenschädigungen (Polyneuropathie), Eisenmangel, Schwangerschaft oder die Einnahme bestimmter Medikamente.

Referent ist Gerhard Ullrich, Facharzt für Anästhesiologie, Spezielle Schmerztherapie in Schwetzingen. Er schildert die Ursachen und Symptome und erläutert die Therapie- und Behandlungsmöglichkeiten. Im Anschluss an den Vortrag bleibt genügend Zeit für Fragen an den Referenten. Der Eintritt frei.

Info: Anmeldung bei der Volkshochschule Hockenheim, Telefon 06205/92 26 49, E-Mail info@vhs-hockenheim.de