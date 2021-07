Wenn ein ganzer Schwarm Bienen eine Wohnung sucht

Hockenheim. In einem Hockenheimer Parkbaum versucht ein Bienenschwarm, sich eine neue Bleibe aufzubauen. Bei näherem Hinsehen kann man sogar eine Wabenstruktur erkennen. Sie müssen also schon eine ganze Weile dort zugebracht haben.

Beim Schwärmen versammeln sich Tausende von Bienen um eine Königin. Sie verlassen ihren alten Stock – das kann unterschiedliche Gründe haben – und machen sich auf den Weg. „Gerät ein Volk in Schwarmstimmung – meist im Mai oder Juni – baut es „Schwarmzellen“. In diese deutlich größeren Zellen legt die Königin ein ganz normales, befruchtetes Ei wie in jede gewöhnliche Arbeiterinnenzelle. Die daraus geschlüpfte Larve erhält jedoch von den Ammenbienen einen speziellen Futtersaft, den Gelée Royale, und eine intensivere Betreuung. Dadurch wird aus einer ganz gewöhnlichen Bienenlarve eine neue Königin.

Während meist gleich in mehreren Schwarmzellen neue Königinnen herangezogen werden, wird die alte Königin auf Diät gesetzt. Erst dadurch wird sie wieder flugfähig. Steht die neue Bienenkönigin schließlich kurz vor dem Schlüpfen, zieht die alte Königin mit einem Teil der Bienen aus. Das dürfte hier passiert sein. zg

Info: https://www.landwirtschaft.de/landwirtschaft-erleben/landwirtschaft-hautnah/in-der-stadt/begegnung-mit-einem-bienenschwarm-was-tun

