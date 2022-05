Wenn Kinder schon früh scheitern

Der Film „Die Kita im Sozialraum“ wird am Donnerstag, 19. Mai, um 17 Uhr bei freiem Eintritt in der Stadthalle gezeigt – mit anschließender Diskussion. Der Dokumentarfilm von Philip Kühne handelt von der Idee, dass Kinder nicht aus Kitas verwiesen werden sollten, weil sie für die Einrichtungen als nicht mehr zumutbar gelten. So heißt es in einer Pressemitteilung des Vereins Postillion. Kein Kind sollte das Scheitern erleben, in einer Einrichtung nicht mehr erwünscht zu sein. Um dieses Ziel zu erreichen, müssen sich alle Kitas einer Region gemeinsam auf den Weg machen, Konkurrenzen abbauen und ein kooperatives Modell entwickeln oder pflegen.

Der Film beginnt mit der fiktiven Geschichte von Mia, die schon früh erleben musste, wie es ist zu scheitern. Anhand dieser Geschichte wird beschrieben, was solche Erfahrungen auslösen können. In dem Film werden zudem Konzepte aus dem Rhein-Neckar-Kreis und der Stadt Celle dokumentarisch dargestellt. In knapp 50 Minuten möchte der Film für ein neues Konzept in der Kinder- und Jugendhilfe werben.

Bei der Diskussion sind Thomas Röttger aus Celle (Stiftungsleiter Stiftung Linerhaus Celle) und Stefan Lenz (Geschäftsführender Vorsitzender Postillion) aus dem Rhein-Neckar-Kreis, die anschließend für Fragen zum Film und Konzept zur Verfügung stehen. zg

