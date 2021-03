Hockenheim. Dr. Niko Bender hält am Mittwoch, 14. April, an der Volkshochschule einen Online-Vortrag zum Thema „Wenn die Gelenke schmerzen – Arthrose, Rheuma, Gicht“. Die Veranstaltung war ursprünglich als Präsenzvortrag vorgesehen, findet aber aufgrund der aktuellen Kontaktbeschränkungen als Online-Meeting statt, wie die Volkshochschule mitteilt. Es handelt sich um eine gemeinsame Veranstaltung von Volkshochschule und Kassenärztlicher Vereinigung Baden-Württemberg (KVBW).

Wenn Treppensteigen, in die Hocke gehen oder langes Sitzen unerträglich wird – mit 50 Jahren hat fast jeder zweite Mensch Gelenkschmerzen. Im Alter ist Arthrose, der Verschleiß der Gelenke, eine weit verbreitete Ursache für Gelenkschmerzen. Im Laufe der Zeit kommt es insbesondere bei zu starker oder ungleichmäßiger Belastung zu Abnutzungen an den Gelenken. Oder aber steckt hinter den Schmerzen eine chronische Entzündung, hervorgerufen durch eine Störung im Immunsystem, also eher Rheuma? Der Referent, der als Facharzt für Innere Medizin und Rheumatologie in Heidelberg tätig ist, beleuchtet die vielschichtigen Facetten des Problems Gelenkschmerz und erläutert die therapeutischen Möglichkeiten in dem Online-Meeting.

Teilnahme ist kostenlos

Die Teilnahme ist kostenlos, die Veranstaltung findet via Zoom statt. Interessierte brauchen eine E-Mail-Adresse, ein internetfähiges Gerät sowie eine stabile Internetverbindung. Nach der Anmeldung erhalten die Teilnehmer einen Link zum virtuellen Zoom-Raum zugesendet. vhs