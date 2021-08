„Wer das Land ernährt, verdient Wertschätzung“

Die Landwirtschaft- und Umweltpolitik von Landes- und Bundesregierung gefährdet seit Jahren die Existenz zahlreicher landwirtschaftlicher Betriebe mit unverhältnismäßigen Verboten und Auflagen. Nationale und Handelsalleingänge in Sachen Tierwohl zerstören gewachsene Strukturen und verlagern die Produktion ins Ausland. Für ein Mehr an Tierwohl braucht es stattdessen die Investitionsfähigkeit der Landwirte in neue Ställe und ein verpflichtendes europaweites Label.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

In Baden-Württemberg sind 17,5 Prozent der Landfläche als „Natura 2000 Gebiete“ geschützt. Werden die aktuellen Vorschläge des Bundes beschlossen, wird dort der Pflanzenschutz massiv eingeschränkt. Derartige Nutzungseinschränkungen kämen einer Enteignung gleich. Die sachlich nicht nachvollziehbaren Entscheidungen des Insektenschutzgesetzes torpedieren die bisherigen Anstrengungen der Landwirte in Baden-Württemberg und erweisen ihnen einen Bärendienst.

Wer zum Beispiel eine Obstwiese angelegt hat, um etwas Gutes zu tun, werde bestraft, da die Bewirtschaftung nahezu unmöglich würde. Auch der Steillagenweinbau stünde de facto vor dem Aus. Und das Schlimmste – keinem der Insekten wäre durch das wissenschaftsfremde Gesetz geholfen. Trotzdem wurde ein Fachgespräch zur Pflanzenschutz- und Anwendungsverordnung von den Koalitionären abgelehnt.

Mehr zum Thema Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel Landwirtschaft Wetter verursacht Qualitätsprobleme und erschwert Ernte Mehr erfahren Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel Freizeitspaß Unterhaltsamer Rätselspaß im Hockenheimer Maisfeld Mehr erfahren Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel Kriegbach Renaturierung scheidet als Ursache beim trockenen Kriegbach in Altlußheim aus Mehr erfahren

Minister Hauck darf jetzt nicht die letzte Chance verspielen, beim Bund die versprochenen und dringend notwendigen Änderungen durchzusetzen. Die ruinöse Situation der bäuerlichen Landwirtschaftsbetriebe muss ein Ende haben. Es ist höchste Zeit, die Herausforderungen des Umwelt- und Artenschutzes anzupacken und mit einer starken, innovativen und ökologisch zukunftsfesten Landwirtschaft im Land in Einklang zu bringen. Wer unser Land ernährt, verdient Wertschätzung, Planungssicherheit und faire Preise.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Es geht nur gemeinsam

Die flächendeckende Ökologisierung der konventionellen Landwirtschaft ist eine von sieben Forderungen an eine künftige Regierung. So Anton Hofreiter von den Grünen. Bei dieser Debatte um das Insektenschutzgesetz spielte die Meinung der Landwirte lange überhaupt keine Rolle, Ideologie ging vor Sachlichkeit. Nur mühsam konnte ein Kompromiss erreicht werden, der immer noch bittere Pillen enthält. Die Nutztierhalter sind ständig unter Dauerfeuer. Man hat den Eindruck, als türme sich gerade eine regelrechte Welle vor der Landwirtschaft auf. Es ist einfach, auf dem Rücken einer Gruppe den Wahlkampf zu inszenieren, deren Anteil an der Bevölkerung stetig abnimmt. Es ist einfach, komplexe Zusammenhänge herunterzubrechen auf Formeln wie „Rettet die Bienen“ oder „alle Kühe auf die Weide und Schweine aufs Stroh“ – Wer wäre nicht dafür?

Folgt man der Diskussion mit den Grünen, hat man den Eindruck, dass es noch nie so giftig war wie heute. Der Strukturwandel, die Verstädterung und die Romantisierung haben zu einer regelrechten Entkoppelung der Bevölkerung von der Landwirtschaft geführt. Wer kennt noch die Abläufe auf einem Bauernhof?

Wir müssen mehr in den Vordergrund stellen, dass wir „verstanden haben.“ Dass Biodiversität ernst genommen wird und sich Landwirte mit Herzblut dafür einsetzen. Dass dies mehr in den Fokus rückt – die Ideen der regenerativen Landwirtschaft sind ein Beispiel dafür. Und dass sich viele Betriebe aktiv für mehr Tierwohl einsetzen.

Darüber hinaus müssen wir die Diskussion eröffnen: Ist eine flächendeckende Ökologisierung nicht auch ein fragwürdiger Ansatz für eine Industriegesellschaft mit 83 Millionen Einwohnern? Frei nach dem Motto, was wir nicht produzieren, kaufen wir halt woanders? Ist das richtig in einem Land, das im internationalen Vergleich zu den klimatisch begünstigten Regionen gehört? Und reichen Nachfrage und Zahlungsbereitschaft der Bürger wirklich für den geforderten Umbruch der Landwirtschaft? Oder blendet die aktuelle politische Diskussion das Marktverhalten der Verbraucher einfach mal aus.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Vor die Räder, nicht unter sie

Gerade bei Supermärkten und Discountern hat sich gezeigt, dass Handel und viele Verbraucher sich schwertun, mehr Geld für Lebensmittel auszugeben. Wir brauchen deshalb einen gesamtgesellschaftlichen Konsens. Es geht nur gemeinsam mit den Landwirtinnen und Landwirten und nicht über die Köpfe hinweg. Das funktioniert allemal besser als mit stumpfer Ordnungspolitik, die teils nicht umsetzbare Forderungen aufstellt. Wir müssen jetzt alles tun, damit unsere Landwirtschaft vor die Räder kommt – und nicht unter sie.

Die eigene Landwirtschaft ist kein Luxus, sie ist eine Lebensversicherung. Nur sehr leichtsinnige Leute lassen eine Versicherung fallen, um Prämien zu sparen.