Wer fährt mit ins bayerische Nizza?

Die katholische Frauengemeinschaft (KFD) lädt alle Frauen am Samstag, 28. Mai, zu einem Ausflug ein. Die Gruppe fährt mit dem Bus nach Aschaffenburg, auch als bayrisches Nizza am Untermain bezeichnet. Dort lernt sie bei einer Stadtführung von circa 90 Minuten die wichtigsten Sehenswürdigkeiten der Stadt kennen, danach bleibt Zeit zur freien Verfügung. Am späten Nachmittag macht sich die Gruppe auf den Weg in ein Weingut zum gemeinsamen Essen (nicht im Reisepreis enthalten). Der Preis für Busfahrt und Führung beträgt 28 Euro. Anmeldungen bei Nicole Fuhr, Telefon 06205/47 29, oder per E-Mail unter Kfd-hockenheim@web.de. zg

