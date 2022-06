Wer hilft bei Ferienangebot?

Nach einer zweijährigen Pause findet in diesem Jahr wieder das beliebte Ferienprogramm der Hockenheimer Vereine, Firmen und Institutionen statt. In den Jahren zuvor ist es Dank der zahlreichen Beteiligten immer gelungen für die Kinder Hockenheims ein tolles Programm auf die Beine zu stellen.

Das Ferienprogramm, das unter Federführung des Kinder- und Jugendbüros Pumpwerk zusammengestellt wird, ist ein wichtiges Freizeitangebot in Hockenheim. Das Kinder- und Jugendbüro freut sich auch über neue Unterstützer. Wer sich beim Ferienprogramm für die Hockenheimer Kinder engagieren möchte oder weitere Informationen benötigt kann sich gerne per E-Mail an kjbuero@pumpwerk-hocken-heim.de im Kinder- und Jugendbüro Pumpwerk wenden. zg

