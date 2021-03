Beim Asylnetzwerk Hockenheim besteht aktuell wieder ein erhöhter Bedarf an Fahrrädern aller Art (Kinder-, Damen- und Herren-Fahrräder) für die in Hockenheim untergebrachten Geflüchteten. Die bei der letzten Sammelaktion gespendeten Räder sind mittlerweile komplett überarbeitet und ausgeliefert worden, heißt es in einer Pressemitteilung.

Das Asylnetzwerk wäre deshalb dankbar, wenn Bürger in Hockenheim, Schwetzingen, Brühl, Ketsch, Reilingen, Neulußheim und Altlußheim kurzfristig weitere Spenden an gebrauchten, gegebenenfalls auch reparaturbedürftigen Fahrrädern anbieten würden.

Die Adresse der Fahrradwerkstatt lautet Obere Hauptstraße 92, die Zufahrt erfolgt an der Rückseite des Gebäudes über den Parkplatz der ehemaligen Getränkehandlung Weber. Die Werkstatt ist regelmäßig samstags von 14 bis 16 Uhr geöffnet, in diesem Zeitraum können Fahrräder in der Werkstatt abgegeben werden.

Sollten einzelne Spender keine Möglichkeit zur persönlichen Anlieferung der Räder haben, bittet das Asylnetzwerk um Mitteilung an Konrad Sommer unter Telefon 0172/6 27 71 17 oder per E-Email an konrad.sommer@t-online.de. Am Donnerstag, 25. März, von 11 bis 19 Uhr können diese Räder dann von Freiwilligen des Asylnetzwerks abgeholt werden. zg/kso