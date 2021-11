Wer pflanzt am Sonntag Setzlinge mit?

Die Bürgerinitiative (BI) Pro Stadtwald C4 wird eine weitere Pflanzaktion mit 150 Setzlingen durchführen. Hierfür wurden 40 Eiben, 55 Hainbuchen und 55 Stieleichen gekauft, heißt es in einer Pressemitteilung. Zusätzlich werden gesammelte Kastanien wieder eingepflanzt.

In Absprache mit der Forstverwaltung werden drei neue Cluster angelegt und bei bestehenden eingegangene Pflanzen durch Setzlinge ersetzt. Die BI lädt ein, an dieser vierte Pflanzaktion teilzunehmen. Treffpunkt ist Sonntag, 14. November, um 10 Uhr am Südosteingang des Stadtwaldes C4 (Waldparkplatz). Handschuhe und Spaten sollten mitgebracht werden. Aufgrund der Corona-Verordnung findet die Aktion unter 3G-Bedingungen statt (geimpft, genesen, getestet).

Die BI ist verpflichtet, vor Beginn der Pflanzaktion die entsprechenden Nachweise zu kontrollieren. Außerdem muss während der Aktion ein Mindestabstand von 1,5 Meter eingehalten werden. Dies befreit von der Maskenpflicht. zg