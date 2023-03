Wer sah Unfall mit Fahrrad?

Zeugen eines Unfalls, der sich am Montagmittag gegen 14.45 Uhr in der Überführungsstraße ereignete, sucht das Polizeirevier Hockenheim. Eine 26-jährige VW-Fahrerin war von der Talhausstraße kommend auf der Überführungsstraße in Richtung Stadtmitte unterwegs. Unvermittelt soll eine Fahrradfahrerin oder ein Fahrradfahrer die Straße vom linken auf den rechten Gehweg gewechselt haben, was die Autofahrerin zum Ausweichen in den Grünstreifen im Kurvenbereich zwang. Sie konnte zwar einen Zusammenstoß mit dem Fahrrad verhindern, stieß aber mit mehreren Verkehrsschildern zusammen, die dabei wie ihr VW beschädigt wurden. Die 26-Jährige blieb unverletzt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Fahrradfahrerin oder der Fahrradfahrer konnte nicht näher beschrieben werden und entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den Sachschaden in Höhe von zirka 8000 Euro zu kümmern. Zeugen des Geschehens werden gebeten, sich beim Polizeirevier Hockenheim unter der Telefon 06205/2 86 00, zu melden. pol