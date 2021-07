Wer spendet Schulsachen?

Das Asylnetzwerk Hockenheim möchte die nahenden Sommerferien zu einer Sammelaktion für gebrauchte Schulsachen nutzen. Nach dem letzten Schultag beginnt für viele Schüler das große Aufräumen. Vieles, was im nächsten Schuljahr nicht mehr benötigt wird, wird dann entsorgt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Das Hockenheimer Asylnetzwerk betreut geflüchtete Familien, deren Kinder in Hockenheim verschiedene Schulen besuchen. Für diese Familien können gebrauchte und noch verwertbare Utensilien für den Schulalltag eine große Hilfe sein, heißt es in einer Pressemitteilung. Gesucht werden dafür Schulranzen und -taschen, Schreibblöcke, Schulbücher, Tuschekästen, Hefter und Ordner, Buntstifte und alles, was beim Lernen hilft.

Auch gebrauchte Tablets, Notebooks oder Laptops, die vielleicht nicht mehr ganz modern, aber noch funktionsfähig sind, werden gern entgegengenommen, um geflüchteten Kindern eine Möglichkeit zur Teilnahme am Online-Unterricht zu ermöglichen.

Spender werden gebeten, das Material am Samstag, 31. Juli, zwischen 11 und 14 Uhr beim Sachspendenlager des Asylnetzwerks in der Oberen Hauptstraße 92 vorbeizubringen. Die Zufahrt erfolgt an der Rückseite des Gebäudes über den Parkplatz der ehemaligen Getränkehandlung Weber. Wer am Samstag verhindert ist, aber dennoch etwas spenden möchte, kann sich an Konrad Sommer, Telefon 0172/6 27 71 17 oder E-Mail k.sommer@hockenheim.de wenden. zg/kso

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2