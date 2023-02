Werk führt im Stadtentscheid

Bei Nachholpartien der dritten Runde der Hockenheimer Stadtmeisterschaft im Schach besiegte Jürgen May Gerold Rocholz und Michael Fricke Alexander Redder jeweils 1:0. Nach drei Runden liegt Manfred Werk mit drei Punkten in Führung vor Jürgen May und Dr. Christian Günther (alle SV 1930 Hockenheim).

An diesem Freitag, 3. Februar, beginnt das Jugendschach um 17.30 Uhr in der Zehntscheune. Für die Erwachsenen startet dort um 19.45 Uhr das Monatsblitzturnier Februar. Am Sonntag, 5. Februar, um 10 Uhr tritt Hockenheim in der letzten Runde der Bezirks-Senioren-Mannschafts-Meisterschaft beim SK Weinheim 1911 an. In der Badischen Oberliga am Sonntag, 5. Februar, empfängt das Team der Schachvereinigung um 11 Uhr in der Zehntscheune den Tabellenführer SC 1934 Viernheim II. zg/mw