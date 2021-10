Werksverkauf bei Cornelius

Hockenheim. Wursthersteller Cornelius ist gut durch die Corona-Krise gekommen. Die Absätze seien stabil geblieben, sagte Geschäftsführer Peter Cornelius beim Pressegespräch am Mittwoch. Aktuell verbucht das Unternehmen einen Umsatz von 7,7 Millionen Euro für die Monate Januar bis September 2021, im Gesamtjahr 2020 waren es 7,6 Millionen Euro gewesen.

Mit einem Werksverkauf will das Familienunternehmen in dritter Generation ab 4. Oktober Kunden ermöglichen, die gesamte Produktpalette vor Ort zu erwerben, nachdem der Handel nicht alle Cornelius-Artikel verkauft. Die Firma aus dem Talhaus ist bundesweit in Supermärkten und Discountern sowie im Fachhandel vertreten.

Neben der Pfälzer Leberwurst, die den Löwenanteil des Absatzes ausmacht, gibt es dort eine neue Bratwurst, die laut Peter Cornelius mit Blick auf kleine Haushalte in der Einheit 5 mal 60 Gramm verkauft wird. Der Hersteller will Sortimentsteile auf Haltungsstufe 2 und Haltungsstufe 4 im Bio-Bereich umstellen.