Wertarbeit und Top-Beratung

Hockenheim/Rheinhausen. Nach mehr als zwei Jahrzehnten in Hockenheim zieht die Firma Dommer Überdachungswelt dieser Tage nach Rheinhausen um. Ab 1. Juli ist das Unternehmen von Joachim Dommer dort in der Wilhelmstraße 8 zu finden.

Der 43-Jährige hatte sich ja nach langer Tätigkeit in den Bereichen Überdachungen, Sonnenschutz, Verglasungen und Garagentore am 1. Juli 2000 selbstständig gemacht, „um die volle Verantwortung für die Projekte meiner Kunden übernehmen zu können“. Ihm war immer wichtig und zielführend, beim Service nur von einem Ansprechpartner begleitet zu werden. Der Firmenphilosophie, seinen Kunden neben präziser Wertarbeit auch eine eingehende fachliche Beratung bieten zu können, sei er immer treu geblieben.

Firmeninhaber Joachim Dommer wird auch in seiner neuen Überdachungswelt in Rheinhausen wieder einen schönen Ausstellungsraum bieten. © Widdrat

Das ursprüngliche Geschäftsfeld der Terrassenüberdachungen wurde über die Jahre kontinuierlich erweitert, um der wachsenden Nachfrage gerecht zu werden. Inzwischen ist die Überdachungswelt ein etabliertes Unternehmen in der Rhein-Neckar-Region, dessen oberste Prioritäten der Service und die Zufriedenheit der Kunden sind. Die Leistungspalette umfasst Überdachungen und Sonnenschutz, Verglasungssysteme und Garagentore, Terrassendielen und Markisen, Jalousien und ein Reparaturservice.

Vielfalt kennt keine Grenzen

Die Überdachungen sind hochwertige Konstruktionen aus Glas und Aluminium, die Schutz vor Regen, Hagel, Schnee und Sonne bieten. Markisen und Außenjalousien halten Hitze und UV-Strahlen fern und tragen so zu einem angenehmeren Klima auf der Terrasse und in den Wohnräumen bei. Bei den Verglasungen ist die Vielfalt an Gestaltungen fast ohne Grenzen, auch senkrechte, waagerechte und schräge Flächen können problemlos verglast werden. Glasfaltwände und Schiebeelemente schaffen fließende Übergänge von innen nach außen.

Stabile und trotzdem elegante Garagentore zeichnen sich durch zahlreiche Motive, Farben und witterungsbeständige Oberflächen aus. Innenliegenden Sonnenschutz gibt es in vielen Sonderformen, Farben und Dessins für attraktive Möglichkeiten der Raumgestaltung. „Egal, ob es sich um Schäden an Überdachungen, Markisen oder Rollläden handelt, wie sie nach Hagelschlag auftreten können, ich helfe schnell und unkompliziert“, verspricht Joachim Dommer fürs neue Firmendomizil, in dem es auch einen neuen Ausstellungsraum geben wird. vw

Info: Überdachungswelt Dommer, ab 1. Juli in Oberhausen-Rheinhausen, Wilhelmstraße 8, 0176/99 98 15 40.

