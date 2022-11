Wertschätzung für Arbeit in der Pflege deutlich machen

„Der unermüdliche Einsatz unserer Pfleger und Pflegerinnen berührt uns mehr und mehr, denn was sie seit Corona-Zeiten geleistet haben und weiterhin leisten, kann nicht hoch genug geschätzt werden!“ Mit diesen Worten leitete der Pflegedienstleiter Micha Böbel in der Mitgliederversammlung über zum Maßnahmenkatalog, mit dem die kirchliche Sozialstation ihren Mitarbeitern ihre Wertschätzung zeigen möchte.

„Künftig sollen bestimmte Dienste, besonders Nacht- und Wochenenddienste, mit Gutscheinen aufgewertet werden. Das ist schon eine Weile im Gespräch. Aber jetzt sind die Modalitäten geklärt. Jetzt kann es beginnen“, kündigte Micha Böbel an.

Zeitwertkonten werden eingeführt

Einen besonderen Anreiz verspricht sich der Geschäftsführer Ulrich Beer in der Einführung von Zeitwertkonten. Künftig könne jeder Mitarbeiter entweder Überstunden oder Anteile seines Lohnes in einem Zeitwertkonto anlegen. Abrufbar sei diese angesammelte Zeit etwa für einen längeren Urlaub oder einen früheren Renteneintritt.

„Dies ist sicher ein interessantes Modell für jüngere Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, um sich manchen Wunsch später einmal erfüllen zu können,“ sagte Ulrich Beer. Die Frage, ob auch nicht genommener Urlaub in das Zeitwertkonto verschoben werden könne, war schnell geklärt: Die Urlaubstage dienen der notwendigen Erholung und damit der Gesundheit der Beschäftigten und dürfen nicht angespart werden.

„Die Gesundheit unserer Mitarbeiter liegt uns am meisten am Herzen“, führte Micha Böbel weiter aus, „denn der Pflegenotstand hat seine Spuren hinterlassen. Wer zu viel arbeitet, steht in der Gefahr, krank zu werden. Das erleben wir täglich. Krankheit aber bedeutet Stress für die gesunden Mitarbeiter, die einspringen und ausgleichen. Deshalb ist die Gesundheit unserer Mitarbeiter momentan unser höchstes Gut, um unsere Patienten gut zu versorgen.“

Dankbar hätten sie das Angebot des Diakonischen Werks angenommen, in Zusammenarbeit mit der AOK einen Gesundheitszirkel aufzubauen. Seine Aufgabe sei es, zusammen mit den Mitarbeitern Maßnahmen zu entwickeln, die ihnen guttun und der Entlastung dienen.

Hoffen auf Zuwachs im Team

Dazu werden Fortbildungen angeboten, zum Beispiel, um neue Technologien im Betriebsgesundheitsmanagement kennenzulernen und auszuprobieren, um gesünder zu arbeiten und psychische Belastungen zu reduzieren. Eine neue Pflegesoftware wird gerade eingeführt. Sie soll manche Zeitersparnis bringen.

Micha Böbel bedauere es sehr, dass in Zeiten hoher Krankheitsfälle unter den Mitarbeitern nicht mehr alle Pflegeanfragen hätten angenommen werden können. „Aber das wird sich sofort wieder ändern, wenn unser Weihnachtswunsch in Erfüllung geht und wir neue Schwestern und Pfleger in unserem Team begrüßen dürfen. Das wird unsere Teams am meisten entlasten und unseren Patienten zugutekommen“, kündigte Böbel an. zg/ekr