Wettbewerb für Objekte aus Treibholz

Der Kunstverein lädt zusammen mit der Lokalen Agenda 21 Kunstbegeisterte ein, Objekte aus Treibholz, gegebenenfalls in Kombination mit anderen gefundenen Materialien, zu entwickeln. Da der Abgabetermin Freitag, 16. Juli, immer näher rückt, weist der Verein nochmals auf diesen Wettbewerb hin.

Treibholz soll in jedem Fall ästhetischer Bestandteil der künstlerischen Arbeit sein, wobei der Kreativität keine Grenzen gesetzt sind. Die dreidimensionalen Kunstwerke auf einer maximalen Grundfläche von 30 mal 30 Zentimeter dürfen eine Ausdehnung in der Höhe von 40 Zentimeter nicht überschreiten. Das Material darf nicht am Kraichbach im Bereich des Hochwasserschutz- und Ökologieprojekts (HÖP) gesammelt werden. Andere Sammelstellen an Bächen, Flüssen oder Seen, zum Beispiel am Bodensee, sind möglich.

Treibholz wie dieses am Ufer des Boden-sees soll in die Werke für den Wettbe-werb einfließen. © Heescher

Um am Kunstprojekt teilnehmen zu können, muss man in Hockenheim wohnen oder arbeiten, einer Hockenheimer Schule angehören oder Mitglied des Kunstvereins Hockenheim sein. Die entstandenen Arbeiten sind durch ein bis zwei Fotos zu dokumentieren und bis zum bis 16. Juli einzureichen. Aus diesen Einsendungen werden die besten Beiträge von einer Jury ausgewählt. Eine Ausstellung ist für Ende September geplant mit Vernissage und Preisverleihung. Attraktive Preise werden in verschiedenen Altersgruppen vergeben. kvh