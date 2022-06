Wie Migration die Kurpfalz veränderte

Die Volkshochschule veranstaltet in Zusammenarbeit mit dem Verein für Heimatgeschichte als Teil des Stadtjubiläums „125 Jahre Stadtrechte“ sowie „20 Jahre Große Kreisstadt“ am Dienstag, 21. Juni, um 19 Uhr in der Stadthalle einen Vortrag zum Thema „Einwanderung in die Kurpfalz“. Referent ist Professor Dr. Philipp Grassert. Die Moderation übernimmt Bürgermeister Thomas Jakob-Lichtenberg. Der Eintritt ist frei.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Wie wirken sich Migration, Einwanderung und kulturelle Vielfalt auf Deutschland aus? Dazu bietet die Geschichte Erfahrungswerte. Auch sind lokale Ansätze besonders fruchtbar, weil an konkreten Orten Menschen unterschiedlicher Herkünfte tagtäglich miteinander zu tun haben. Der Vortrag befasst sich mit der Geschichte der Einwanderung in die Kurpfalz und legt dabei den Fokus nicht allein auf Mannheim als Einwanderungsstadt par excellence. Schon in der Antike und Mittelalter wanderten Menschen in die Region ein, im 17. Jahrhundert waren es reformierte Glaubensflüchtlinge aus anderen Ländern, im 19. Jahrhundert verarmte Landfamilien aus der Pfalz und dem Odenwald. Nach 1945 waren es „Gastarbeiter“, die angeworben wurden.

Massiver Umbruch

Doch schon während des Zweiten Weltkrieges hatten Zwangsarbeiterinnen in der Region geschuftet. Zum Teil kehrten sie nicht mehr in ihre Herkunftsländer zurück, sondern trugen gemeinsam mit Flüchtlingen und Vertriebenen zu einem massiven demografischen Umbruch bei, der zusammen mit der Arbeitsmigration der 1950er bis 1970er Jahre die Kurpfalz grundlegend verändert hat. vhs

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2