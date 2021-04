Wie steht es um Bildung?

Der SPD-Landtagsabgeordnete Daniel Born lädt am Vorabend des 1. Mai zum „Talk zur Arbeit“ ein. Das Zoom-Gespräch findet am Freitag, 30. April, um 17 Uhr statt. „Im Mittelpunkt steht die Arbeit in unseren frühen Bildungs- und Betreuungseinrichtungen. Alle Sorgen rund um Corona haben sich hier besonders niedergeschlagen. Aber gleichzeitig hat die Pandemie auch wie in einem Brennglas aufgezeigt, wie viele Probleme schon länger bestehen“, erklärt Born, der im Landtag Sprecher für frühkindliche Bildung ist.

AdUnit urban-intext1

Als Gast begrüßt Born die stellvertretende Landesbezirksleiterin von Verdi, Hanna Binder. Die Juristin ist bei der Gewerkschaft in Baden-Württemberg nicht nur für die Tarifbereiche des öffentlichen Dienstes zuständig, sondern gefragte Expertin im Bereich frühe Bildung und Kita.

Hanna Binder von Verdi spricht mit Daniel Born über Bildung. © Herschelmann

Es ist möglich, sich an der Talkrunde zu beteiligen oder einfach zuzuhören. Die Zugangsdaten zur Zoom-Konferenz gibt es auf der Homepage unter www.daniel-born.de, sie können auch im Wahlkreisbüro unter Telefon 06205/3 83 24 oder per E-Mail an hockenheim@daniel-born.de angefordert werden. zg