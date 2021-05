Wilden BMX-Kurs eingeebnet

Gute Einrichtung, schlechte Platzierung – auf diesen Nenner könnte man die Anlage eines Fahrrad-Parcours bringen, der in den vergangenen Tagen abgetragen worden ist. Denn die nicht genehmigte Strecke für BMX-Radfahrer mit Schanzen, Hügeln und Vertiefungen wurde über einer Gas-Hochdruckleitung angelegt. Das ist aus Sicherheitsgründen nicht gestattet.

Der Transportnetzbetreiber Terranets BW mit Sitz in Stuttgart verdient sein Geld mit Gasversorgung in Hessen und Baden-Württemberg. Regelmäßig überprüft der Energieversorger die Integrität des mehr als 2700 Kilometer langen Gas-Leitungsnetzes. Dazu gehört die Kontrolle durch Begehen, Befahren und Befliegen der Trassen. Bei einer der regelmäßigen Überprüfungen hatten Mitarbeitende der Terranets BW festgestellt, dass hinter dem Aldi-Markt am Südring-Kreisel im Bereich der „Rheintal-Leitung – Abschnitt 3“ der Fahrrad-Parcours über der Leitung verlief, teilt die Terranets-Pressestelle mit.

Nachher: Der Bereich wurde mit der vorgeschriebenen Über-deckung aufgefüllt, die Fläche wird eingesät. © Terranets BW

Die rund 60 Kilometer lange „Rheintal-Leitung – Abschnitt 3“ verläuft von Schwetzingen bis nach Stutensee-Blankenloch bei Karlsruhe und hat einen Durchmesser von 40 Zentimetern. Eine Veränderung der Nutzung und der Abtrag von Erde seien in dem besonders geschützten Bereich der Gasleitung nicht zulässig.

Stadt bietet Alternative an

Daher stellte das Unternehmen von Montag bis Donnerstag den vorherigen Zustand in Abstimmung mit der Stadt Hockenheim wieder her. Zunächst wurde die erforderliche Überdeckung der Leitung aufgefüllt, dann die Fläche mit gebietsheimischen Saatgut eingesät. Zudem will Terranets BW die Beschilderung verstärken. Die Stadt will den BMX-Fahrern bei der neuen Skateranlage eine Alternative anbieten, kündigte Pressesprecher Christian Stalf an. mm

