Wilden Müll getrennt gesammelt, doch als Gemeinschaft gefühlt

Mit Verpackungen aus dem Fast-Food-Restaurant „dekorierte“ Grünstreifen an Autobahnausfahrten, achtlos weggeworfene Getränkedosen im Gebüsch, an den Wegrand drapierte Hundekotbeutel – was für die einen scheinbar normal ist, ist für viele Spaziergänger und Naturliebhaber ein Graus. Kopfschütteln und Wegsehen ist eine Reaktion auf einen solchen Anblick, aktiv werden eine andere. Die Hockenheimer

...