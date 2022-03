Willi Keller hat die SPD geprägt

Ohne Willi Keller sei die SPD in Hockenheim „schier nicht vorstellbar“, waren sich Landtagsabgeordneter Daniel Born und die Mitglieder des Ortsvereins bei der Familienfeier im November 2019 einig gewesen, als es galt, ihn für 40 Jahre Mitgliedschaft zu würdigen. Nun müssen die Sozialdemokraten das Unvorstellbare bewältigen: Willi Keller ist am Dienstagmorgen im Alter von 79 Jahren nach kurzer schwerer Krankheit gestorben. Er war das langjährigste Mitglied des Gemeinderats, gehörte dem Gremium seit 1980 an.

Der Ortsverein und die Gemeinderatsfraktion der SPD äußerten sich tief erschüttert über den Tod des sozialdemokratischen Urgesteins, dessen Vater bereits eine der Triebfedern der Partei gewesen war. „Willi Keller hat die Kommunalpolitik und den Ortsverein mehr als vier Jahrzehnte geprägt. Seine Hilfsbereitschaft – zu jeder Tag- und Nachtzeit – war legendär. Er wird in Hockenheim eine große Lücke hinterlassen“, teilen seine langjährige Fraktionskollegin Ingrid von Trümbach-Zofka und seine Nachfolgerin als Fraktionsvorsitzende Marina Nottbohm mit. Ein Vierteljahrhundert, von 1994 bis 2019, hatte Willi Keller die SPD im Gemeinderat geführt.

Willi Keller bei einem Redaktionsbesuch im Jahr 2018. © Schuppel

„Willi Keller hat diese Stadt mitgeprägt“, erklärte Oberbürgermeister Marcus Zeitler, der von einem „schweren Verlust für die Kommunalpolitik“ sprach. Mit dem Sozialdemokraten verliere der Gemeinderat einen enormen Wissensschatz.

Für HSV und Sängerbund engagiert

Der Maschinenbauhandwerksmeister, Betriebswirt und Schiffsoffizier war vielseitig interessiert und engagiert. Seit seiner Jugend engagierte sich der waschechte „Hoggemer“ für den HSV und den Sängerbund-Liederkranz. Über 20 Jahre fungierte er als ehrenamtlicher Richter beim Bundesverwaltungsgericht in Leipzig, wechselte 2004 in dieser Funktion zum Sozialgericht Mannheim.

Bleibende Verdienste um die SPD erwarb sich Keller, als er in zweijähriger Recherchearbeit das Festbuch zum 100. Jubiläum des Ortsvereins 1998 zusammenstellte. Dabei konnte er zwei Leidenschaften miteinander verbinden: die Kommunalpolitik und die Geschichtsforschung. Besonders für das Stöbern in alten Quellen wünschte Keller sich neben seinen Ehrenämtern sich mehr Gelegenheit. Nicht nur, um seinen eigenen Ahnen nachzugehen, sondern auch um beispielsweise dem Lorscher Kodex, den er als Faksimile besaß, noch mehr Angaben über Hockenheim zu entlocken. In vielen Archiven kannte er sich bestens aus.

Eine weitere Leidenschaft war das Reisen: Seine Offizierslaufbahn bei der Bundesmarine gab ihm die Gelegenheit, viele Länder zu sehen. Eines hatte es ihm und seiner Frau Martha besonders angetan: Südafrika. Weit über 30 Jahre waren beide regelmäßig dort, Kapstadt wurde zu ihrer zweiten Heimat. Für die Landesgartenschau 1991 und den Gartenschaupark hat sich die mit vielen Auszeichnungen Dekorierte ebenso engagiert eingesetzt wie für seinen eigenen Garten, der ihn lange fit gehalten hat – wie seine Rennradtouren, die er gerne unternahm.

Willi Keller wird am Freitag, 1. April, um 14 Uhr auf dem Hockenheimer Friedhof beerdigt. mm

