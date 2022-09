Willkommen für Erstklässler

Hockenheim. Vertreterinnen und Vertreter der evangelischen und katholischen Kirche heißen die neuen Erstklässler an ihren Schulen willkommen und geben ihnen Gottes Segen zum Schulstart mit auf den Weg. Allerdings geschieht dies aus verschiedenen Gründen nicht in Form eines zentralen Einschulungsgottesdienstes, sondern in den Einschulungsfeiern der einzelnen Grundschulen.

Gemeindereferentin Daniela Gut feiert mit der Pestalozzi-Schule einen Gottesdienst in der Pfarrkirche St. Georg, an der Hartmann-Baumann-Schule bieten Pfarrer Michael Dahlinger und Lehrvikar Tobias von Hagen einen Einschulungssegen „to go“ an. Das Gleiche offerieren Gemeindediakonin Johanna Hassfeld und Pfarrer Johannes Heck an der Hubäcker-Schule. zg/md