Windolf-Häfele geht in Ruhestand

Heidelberg/Hockenheim. „Wir werden Sie sehr vermissen. Sie haben viele Jahre gute Arbeit für den Rhein-Neckar-Kreis und seine Einwohnerinnen und Einwohner geleistet.“ Mit diesen Worten verabschiedeten der Stellvertreter des Landrats Stefan Hildebrandt und der Vorsitzendedes Personalrats Martin Streib im Landratsamt Rhein-Neckar-Kreis in Heidelberg fünf Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Ruhestand, darunter Roswita Windolf-Häfele, wohnhaft in Hockenheim (Bild), die beim Versorgungsamt beschäftigt war.

Hildebrandt und Streib wünschten den ausscheidenden Kollegen für die Zukunft alles Gute, insbesondere gute Gesundheit. An der Feierstunde nahmen auch zahlreiche Dezernats- und Amtsleitungen aus dem Landratsamt Rhein-Neckar-Kreis teil. / zg