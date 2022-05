Windräder auf dem Herrenteichgelände?

Seit Jahrzehnten versorgten die Hockenheimer Stadtwerke die Haushalte zuverlässig mit Strom, Gas und Wasser. „Und auch wenn der Preiswettbewerb immer härter wurde, so konnten die Stadtwerke Kurs halten und so nebenbei das Aushängeschild Aquadrom mitfinanzieren“, erklärt Fritz Rösch in einer Pressemitteilung des CDU-Stadtverbands.

Doch so sehr sich das bisherige Geschäftsmodell bewährt habe, so sehr hätten sich die Rahmenbedingungen geändert. „Zum einen steigt das Defizit des Freizeitbades auf zuvor ungeahnte Größenordnungen an. Und zwar so sehr, dass die eigentlich sehr profitabel arbeitenden Stadtwerke zum wiederholten Male Verluste schreiben“, sagt Aline Kramer. Die Folgen: Bei einer Bilanzsumme von 43 Millionen Euro und 27 Millionen Euro Verschuldung, sowie einem Kreditrahmen von weiteren zehn Millionen Euro, stießen die Stadtwerke an die Grenzen ihrer finanziellen Handlungsfähigkeit.

Zum anderen habe nicht erst der russische Überfall auf die Ukraine gezeigt, dass die Abkehr von fossilen Energieträgern zwar notwendig, damit aber auch das bisherige Geschäftsmodell der Stadtwerke nicht mehr zukunftssicher sei.

Wandel unausweichlich

Doch wie soll es mit den Stadtwerken weitergehen? Dieser Frage stellten sich die CDU-Verantwortlichen schon seit geraumer Zeit. Christoph Kühnle: „Um es auf den Punkt zu bringen: Die Stadtwerke müssen sich wandeln und sich neuen Geschäftsfelder öffnen. Dazu bedarf es zum einen neuer Investitionen, die wir derzeit kaum selbst stemmen können, und zum anderen Fachpersonal, das derzeit kaum auf dem Markt verfügbar ist“. Und als ob die Lage der Stadtwerke nicht schon herausfordernd genug sei: Mit einem Freizeitbad, das die gesamte Aufmerksamkeit auf sich ziehe, sei dieser Wandel nicht zu bewerkstelligen.

Die Antwort der Christdemokraten: „Wir brauchen Partner. Partner sowohl für das Freizeitbad, um den Erhalt dauerhaft zu sichern. Aber auch Partner, mit deren Hilfe wir im Bereich der erneuerbaren Energien erfolgreich sein können“, ist CDU- Fraktionssprecher Markus Fuchs überzeugt. Ein Beispiel sei die geplante Partnerschaft mit der kreiseigenen AVR Umweltservice GmbH zur Errichtung einer Solaranlage auf der ehemaligen Bauschuttdeponie.

„Das ist ein sehr erfolgversprechender Schritt. Und es kann uns gar nicht schnell genug gehen. Aber es kann aber nur einer von vielen sein“, unterstreicht CDU-Vorsitzende Patrick Stypa, der die jüngste Idee der Stadtverwaltung, auf dem Herrenteichgelände Windräder zu errichten, als sehr diskussionsfähig empfindet. Denn wenn sich Windräder auf dem zu Ketsch gehörenden Gebiet „Entenpfuhl“ rentierten, dann müsste dies auch für den nur wenige Kilometer entfernten Herrenteich gelten. Und vielleicht gelinge es so, dem Land Baden-Württemberg eine Brücke zu bauen, um seiner moralischen Verpflichtung zur Sanierung des Herrenteichs nachzukommen.

Gehaltsstruktur überdenken

Ein Dorn im Auge der CDU-Verantwortlichen ist das sehr starre Tarifsystems des öffentlichen Diensts, das die Handlungsfähigkeit der Stadtwerke zusehends einschränke. „Von daher sollten wir nicht nur die derzeitige Gehaltsstruktur überdenken, sondern auch, ob beispielsweise eine andere Betriebsform der Stadtwerke besser geeignet wäre“, findet die stellvertretende Fraktionssprecherin Bärbel Hesping.

Die CDU Hockenheim fordert sowohl Oberbürgermeister Marcus Zeitler als auch die Leitung der Stadtwerke auf, alle denkbaren Schritte zur Zukunftssicherung der Stadtwerke zu prüfen und auch vor neuen Wegen nicht zurückzuschrecken, schließt die Mitteilung. zg