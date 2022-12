Winter gibt erste weiße Visitenkarte ab

In Hockenheim hat sich der Winter ein bisschen länger Zeit gelassen als beispielsweise in Schwetzingen oder Heidelberg, wo er bereits am Sonntag seine weiße Visitenkarte abgegeben hatte. Doch am Mittwoch war es auch in der Rennstadt so weit: Eine leichte Schneehaube bedeckte am Morgen Häuser, Gärten und Straßen und blieb dank des gefrorenen Bodens auch lange erhalten, wo die Räumpflicht dem nicht entgegenstand.

Vor zwei Jahren war der erste Schnee des Winters schon am 1. Dezember gefallen. Damals im Lockdown und ohne Hockenheimer Advent und andere Möglichkeiten zum Treffen kam er besonders willkommen als Botschafter des Gewohnten in einem höchst außergewöhnlichen Jahr. Im Februar 2021 erlebte die weiße Pracht ein großes Comeback. / mm