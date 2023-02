Wintergäste am Oberrhein

Die Nabu-Gruppe Hockenheim startet die neue Exkursionssaison am Samstag, 18. Februar, mit einer Wintervogelexkursion. Es werden die Baggerseen Giesen bei Linkenheim-Hochstetten besucht, die nahe am Rhein liegen. Regelmäßig können auf ihnen überwinternde Reiherenten, Tafelenten, Haubentaucher, Zwergtaucher oder Graugänse beobachtet werden. Auch seltenere Gäste wie Gänsesäger oder Krickenten sind gelegentlich zu sehen.

Treffpunkt ist um 13 Uhr vor Ort am Parkplatz Giesensee in Hochstetten an der Zufahrt zur Insel Rott. In Hochstetten führt von der Liedolsheimer Straße ein ausgeschilderter Weg zur Insel Rott. Die Exkursion dauert gut zwei Stunden, Gebühren werden nicht erhoben. Gutes Schuhwerk und wetterfeste Kleidung sind angebracht. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. zg