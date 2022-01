Winterjasmin grüßt zum 100. Geburtstag des Gartenbauvereins

Bei dieser milden Witterung erfreuen die Winterblüher wie der Winterjasmin den Betrachter ganz besonders mit ihren schönen Blüten. Auch die Zaubernuss verzaubert mit ihren besonderen Blütenzweigen. Einige Rosenknospen sind ebenfalls schon am Aufbrechen. „Hoffen wir, dass es nicht mehr so kalt wird, dass die Triebe erfrieren“, stellt Rudi Mergenthaler vom Obst- und Gartenbauverein Hockenheim fest und wünscht sich ein besonders gutes Gartenjahr – feiert der Verein in diesem doch sein 100-jähriges Bestehen. zg/Bild: Mergenthaler

